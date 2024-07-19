籃球／披「88」戰袍緬懷父親 曾祥鈞與B1戰鷹簽1年約

我國籃球好手曾祥鈞在今天舉行加盟日本B聯盟一級球隊名古屋戰鷹記者會，雙方簽下一年合約，並正式披上戰鷹88號戰袍，曾祥鈞透露，今年初父親病逝，會選擇在籃球生涯的新階段披上88號戰袍，除了代表自己的生日，更有緬懷父親的意思。

目前正代表中華藍隊在瓊斯盃出賽的曾祥鈞，在今天舉行加盟名古屋戰鷹記者會，並由名古屋戰鷹董事長鈴木浩昌親自為他送上「88號」球衣，談到在籃球生涯的新階段選擇了全新背號，曾祥鈞透露除了8月8日是自己的生日外，也有緬懷父親的意思。

今年上半年曾祥鈞的父親因病離世，不過他並未對外透露此事，選擇自己消化情緒，但也因此陷入了一段低潮，「那時真的蠻難過的，畢竟爸爸陪伴了我20多年，真的很不捨，儘管那段時間確實比較低潮，但我還是希望讓大家看到我快樂的一面。」

談到選擇加入戰鷹，曾祥鈞透露在休賽季就有一些國外球隊接洽，不過戰鷹將有最大的上場空間，甚至有機會能夠站上先發，「他們今年跟幾個大洋將都沒有續約，而是選擇了鋒線洋將，所以他們也希望我能夠打上先發，發揮空間也是我的最大考量。」

而這段時間曾祥鈞也開始學習五十音，他透露自己從小就喜歡玩寶可夢和日本動漫，對於日本文化和美食也都相當喜歡，加上弟弟曾祥銘在去年加盟日本V2聯盟北海道隊伍提前展開旅日生涯，讓他對於即將展開的旅日生涯充滿期待，「我從高中時只是喜歡下課跟同學去打打球，到大學和進入中華隊後才開始接觸正規訓練，旅外一直都是我的一個目標。」

曾祥鈞也成為繼阿巴西、游艾喆後，今年第三位加入B聯盟一級球隊的台灣球員，他透露在確定旅日後也收到阿巴西的訊息，相約新賽季碰頭，而瓊斯盃期間也與游艾喆談到了旅日的話題，「希望新賽季能夠跟他們交手，然後相約一起吃個飯，說說中文。」