瓊斯盃／首度和偶像陳盈駿當隊友 高錦瑋努力「偷學」

中華藍今天在全員上陣都有得分貢獻上，以86：66輕取馬來西亞隊，瓊斯盃5連勝入袋，上賽季幫助台啤永豐雲豹奪下隊史首冠的林信寬和高錦瑋也各有收穫，「金牌狀元」林信寬外線終於開張，高錦瑋則是和偶像陳盈駿成為隊友，自爆每天都努力「偷學」，希望盡量吸取學長優點。

陳盈駿和高錦瑋都是HBL傳統名校能仁家商傑出校友，但兩人相差7歲，球場上幾乎零交集，直到今年瓊斯盃才首度同隊。

高錦瑋直白說，首度打到中華藍，最開心就是和陳盈駿當隊友，「學到很多東西，尤其是防守這塊。」他表示總教練圖奇特別喜歡用壓迫防守，自己都會觀察陳盈駿如何防守，上場就努力造成對手壓力，他重申能仁學長壓迫功力沒話說，「我運球看到他，都會想把球傳掉。」

「小高」表示和學長沒太多私交，陳盈駿看起來也有點威嚴，平常不太敢和學長講話，但把握難得一起訓練的機會「偷學」，他笑說：「他在場上真的給大家很安心的感覺，我也想知道為什麼，他講話也沒很大聲。」

不只場上技術，高錦瑋連身體對抗性都向學長看齊，他透露今天和學長的一段對話，「他問我幾公斤，我說65，他說『我比你重20公斤』，不過我也很久沒量體重了。」他笑說練球很累，一餐都會吃2個便當，等於一天會吃4個便當外加宵夜，努力增重中。

林信寬同樣是藍隊初體驗，打到第5戰終於投進外線，今天三分球6投2中的他總算鬆一口氣。

「第一次打藍隊，整個賽會到現在打到第5場，我自己狀態一直沒有很好，努力想調整狀況。」林信寬坦言拿手外線沒能幫助球隊，自己有滿大壓力，但感謝隊友和學長，練習中不斷給力自己，「今天終於投進，很開心，但希望把自己狀況再調整更好，因為數據上不是很好，還有3場比賽，希望之後有更好發揮。」