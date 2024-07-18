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瓊斯盃／12人都得分 中華藍20分大勝馬來西亞收5連勝

聯合報／ 記者曾思儒／新北即時報導
中華藍劉錚切入，在兩人防守中挑戰籃框。記者許正宏／攝影
中華藍劉錚切入，在兩人防守中挑戰籃框。記者許正宏／攝影

昨天輪休的中華藍今天瓊斯盃壓軸出戰馬來西亞隊，首節就取得兩位數領先，12人全部有得分下以86：66收下5連勝，和同戰績的菲律賓並列龍頭。

馬來西亞男籃相隔13年再次來台，為提升戰力，找來3位洋將莫瑞（John Murry）、波桑哥（Tychique Bosango）與奧巴薩（Joseph Obasa）助拳，前4戰打下3勝1敗戰績，不過今天碰中華藍進攻當機，首節20投僅4中，陷入8：21落後。

中華藍第二節持續火力輸出，去年杭州亞運3對3男籃金牌成員林信寬連飆2記三分彈，讓中華藍領先擴大到35：17，賀丹也加入外線開火行列，助隊半場取得45：31領先。

第三節中華藍靠高柏鎧暴扣、陳盈駿飆進外線持續握有優勢，高錦瑋投進壓哨球後中華藍領先已擴大到66：46。陳冠全第四節率先轉身中距離破網，中華藍領先超過20分，3分31秒馬建豪還小秀一手雙手暴扣，最終中華藍就以86：66迎接5連勝。

中華藍今天登錄12人全都有得分紀錄，且得分平均，高柏鎧14分最高，賀博12分，陳盈駿9分，賀丹8分，高錦瑋、馬建豪和林秉聖各7分。

維持完美勝率的中華藍，明天晚上7點將碰阿聯隊，最後兩戰依序碰澳洲和菲律賓，壓軸戰有可能是今年瓊斯盃的龍頭之爭。

中華藍賀博成球隊第一位得分兩位數的球員。記者許正宏／攝影ㄙㄡˊ
中華藍賀博成球隊第一位得分兩位數的球員。記者許正宏／攝影ㄙㄡˊ
中華藍賀丹（左）試圖灌籃但受干擾。記者許正宏／攝影
中華藍賀丹（左）試圖灌籃但受干擾。記者許正宏／攝影
中華藍中鋒高柏鎧雙手暴扣。記者許正宏／攝影
中華藍中鋒高柏鎧雙手暴扣。記者許正宏／攝影

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