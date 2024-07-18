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瓊斯盃／中華白莫巴耶、游艾喆缺陣不敵烏克蘭 桑總解釋原因非「輪休」

聯合報／ 記者曾思儒／新北即時報導
中華白在兩大將休兵下輸給烏克蘭。記者許正宏／攝影
中華白在兩大將休兵下輸給烏克蘭。記者許正宏／攝影

中華白隊今天出戰烏克蘭國家隊，一裡一外的兩大將莫巴耶和游艾喆都缺陣，球隊從開賽就一路落後，最終以50：77吞下第3敗，不過白隊總教練桑茂森賽後卻透露，兩位主將並非「輪休」，而是有傷在身。

「艾喆和Mo（莫巴耶）不是輪休，艾喆對上阿聯時小腿就被定到，對到澳洲時就想讓他休息。」桑茂森提到，游艾喆小腿腫脹狀況明顯，莫巴耶則是原本就有膝傷，前兩、三天也有提出自己狀況，教練團觀察一些球隊後覺得對澳洲很有機會，昨天仍讓兩人出賽，但讓所有球員平均上陣，避免讓莫巴耶和游艾喆有太大負擔。

瓊斯盃賽程緊湊，每隊都要面臨9天8戰考驗，桑茂森表示莫巴耶和游艾喆明天就會回到陣中，「球賽是連打，用今天去觀察他們兩個狀況。」

少了禁區大將的中華白，今天籃板以36：47落後烏克蘭，桑茂森坦言沒有莫巴耶對籃板當然有影響，但也提醒球員要適應，「畢竟Mo未必會長時間代表我們打球，其他人要如何挑戰其他隊比較高的球員，下半場進攻就有做調整。」

烏克蘭今年陣容只有3位擁有國家隊經驗，陣中有許多年輕球員，但仍展現一定戰力。桑茂森認為烏克蘭打得很有系統，就算陣容改變仍有威脅，是中華隊值得學習的部分，「希望自己國家建立系統，我們要知道如何打籃球，不是都單打獨鬥，烏克蘭是很好學習對象。」

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