籃球／中華女籃不敵澳洲 無緣挺進U17世界盃8強
摘下U17世界盃歷史性的隊史首勝後，中華女籃今天與澳洲正面交鋒，可惜在僅有前鋒吳欣穎得分達到雙位數情況下，以45比89落敗，無緣取得8強門票。
在去年的U16亞洲女籃錦標賽，中華隊勇奪第4名佳績，同時首度獲得今年在墨西哥舉辦的U17世界盃女籃參賽資格，然而因為集訓期間還與其他賽事重疊，導致全員到齊整合時間大約僅有1週。
本屆U17中華女籃代表隊由民族國中教練許秀勉領軍，分組賽與埃及、加拿大及兩度闖進決賽的法國同在D組，首戰以44比72輸給法國、第2戰面對加拿大則以59比112落敗後，中華隊昨役靠著潘陳家姍、許語珊聯手，以69比45擊敗埃及，取得歷史性首勝。
以1勝2敗排名D組第3名的中華隊，今天迎戰C組第2的澳洲隊，並派出王若妍、彭郁榛、楊采璇搭配林宇涵、潘陳家姍的先發組合，只是面對先發陣容平均身高達185公分的對手，中華隊在上半場陷入31分落後，尤其籃板烈士最為明顯，最後以44分之差落敗，無緣晉級8強。
此役中華隊以遞補上陣的吳欣穎表現最為亮眼，上場16分鐘的她，攻下全隊最高11分，也是唯一得分達到雙位數的球員，另外還有3籃板、1助攻，其餘包含洪語暄、徐郁婷皆是取得6分。
雖然無緣擠身8強之列，不過中華隊接下來還有9至16名的排名賽，明天將挑戰西班牙、墨西哥之戰的敗方，全力爭取最佳成績。
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