瓊斯盃／灌籃一吐怨氣 江均：希望選秀順位更前面
身為去年杭州亞運3對3男籃金牌成員，輔仁大學好手江均在PLG選秀會上第三順位才被台北富邦勇士隊選中；選秀會後投入瓊斯盃中華白的他沒退出23日進行的新聯盟TPBL選秀會，今天不諱言希望瓊斯盃打出好表現被看見，生涯第2場選秀會序位能往前走。
中華白今天克服最多7分落後，第三節打出27：12攻勢，最終以90：78逆轉澳洲，收下第2勝。第三節中華白一波14：0狂攻中，江均贊助一記雙手爆扣，讓新莊體育館球迷歡聲雷動。
提到這記爆扣，江均「淡定」說是正常發揮，「盡我所能把每件事做到最好，不會浪費任何機會展現自己的態度。」反倒是坐在一旁的隊友莫巴耶笑開懷，不斷點頭，讓江均忍不住笑說：「他比我還開心。」
瓊斯盃男籃13日開戰，前一天正是PLG新人選秀會，落到第三輪的江均坦言，沒料到會落到那麼後面，瓊斯盃希望再證明自己，TPBL選秀會有更好結果。
部分PLG選秀會受到青睞的球員已經退出TPBL選秀會，江均選擇繼續參加，「抱持開放態度，去最好的地方。」他坦言今年夏天台灣職籃變動太大，「睡個午覺，什麼都不一樣，兩個（選秀會）都報，先求穩，再做最後考慮。」
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