籃球／中華女籃輕取埃及 摘U17世界盃隊史首勝
去年中華女籃在U16亞錦賽闖進4強，奪得隊史首張U17世界盃門票，這次歷經分組賽2連敗後，今天靠著潘陳家姍、許語珊聯手，率隊以69比45擊敗埃及，摘下隊史在這項賽事首勝。
去年中華隊取得U16亞洲女籃錦標賽第4名，首度獲得今年在墨西哥舉辦的U17世界盃女籃參賽資格，但因集訓期間還碰上其他賽事重疊，因此全員到齊整合時間大約僅有1週。
這次U17中華女籃代表隊由民族國中教練許秀勉領軍，分組賽與埃及、加拿大及兩度闖進決賽的法國同在D組，首戰以44比72輸給法國，第2戰面對加拿大則以59比112落敗。
歷經前2場震撼教育，中華隊分組賽最終戰碰上埃及，中華隊整體投籃命中率以36.5%優於對手20.6%，且全場攻勢流暢，送出20次助攻，更迫使對方出現23次失誤，中華隊全場最多握有25分領先優勢，在一路壓著對手打情況下，最終淨勝對手24分，並迎來隊史在U17世界盃的首勝。。
中華隊靠著潘陳家姍攻下最高的15分、5助攻，而許語珊則進帳13分、8籃板，而去年U16亞青獲選大會最佳五人的彭郁榛表現也不俗，繳出10分、11籃板「雙十」成績單。
中華隊分組賽1勝2敗，排名D組第3，接下來將與C組第2的澳洲隊爭奪8強門票。
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