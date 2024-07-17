瓊斯盃／賀氏兄弟合砍36分 中華藍4連勝

去年還是中華白成員，台美混血兄弟檔賀丹和賀博今年改披中華藍戰袍，昨和中華白的「寶島內戰」搶盡風采，哥哥賀丹頻頻切入、攻下全場最高的廿一分，弟弟賀博也有十五分進帳，包括兩次熱血十足的灌籃，兄弟聯手助藍隊以八十二比七十七搶下勝利，成本屆瓊斯盃首支四連勝隊伍。

十八歲的賀博是今年兩支地主隊中最年輕的球員，他笑說去年還是白隊時，十分期待挑戰藍隊，今年心態轉換，反而自己成為較有壓力的一方，不過身為球隊最年輕球員，他給自己的任務就是帶給球隊滿滿能量，兩次灌籃就是最好展現。

「灌籃對自己、球迷和隊友都能帶來很多活力，兩次灌籃我都很開心，很好玩。」賀博提到，灌籃後對手都喊了暫停，讓藍隊有更多時間慶祝，對自家球隊堪稱「雙贏」局面。

剛過廿一歲的賀丹自評，今年比去年更強壯、成熟，攻擊籃框方式更多元，現在也加強三分外線，這幾場雖然還沒完全展現外線，相信會漸入佳境。

中華白總教練桑茂森認為，年輕的白隊在「內戰」打出拚勁和接班氣勢，兩隊一起打出場好比賽。