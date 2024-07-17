聽新聞
test
0:00 / 0:00

瓊斯盃／賀氏兄弟合砍36分 中華藍4連勝

聯合報／ 記者曾思儒／新北報導
中華藍賀丹（中）籃底下拉竿得分。記者陳正興／攝影
中華藍賀丹（中）籃底下拉竿得分。記者陳正興／攝影

去年還是中華白成員，台美混血兄弟檔賀丹和賀博今年改披中華藍戰袍，昨和中華白的「寶島內戰」搶盡風采，哥哥賀丹頻頻切入、攻下全場最高的廿一分，弟弟賀博也有十五分進帳，包括兩次熱血十足的灌籃，兄弟聯手助藍隊以八十二比七十七搶下勝利，成本屆瓊斯盃首支四連勝隊伍。

十八歲的賀博是今年兩支地主隊中最年輕的球員，他笑說去年還是白隊時，十分期待挑戰藍隊，今年心態轉換，反而自己成為較有壓力的一方，不過身為球隊最年輕球員，他給自己的任務就是帶給球隊滿滿能量，兩次灌籃就是最好展現。

「灌籃對自己、球迷和隊友都能帶來很多活力，兩次灌籃我都很開心，很好玩。」賀博提到，灌籃後對手都喊了暫停，讓藍隊有更多時間慶祝，對自家球隊堪稱「雙贏」局面。

剛過廿一歲的賀丹自評，今年比去年更強壯、成熟，攻擊籃框方式更多元，現在也加強三分外線，這幾場雖然還沒完全展現外線，相信會漸入佳境。

中華白總教練桑茂森認為，年輕的白隊在「內戰」打出拚勁和接班氣勢，兩隊一起打出場好比賽。

2024巴黎奧運搶先報

▪ 台灣60人出征奧運 AI主播帶你認識中華隊
▪ 奧運男籃12支勁旅出爐！ A組NBA球星雲集成本屆死亡之組
▪ 掌握中華隊出賽時間 巴黎奧運轉播時刻表
▶ 2024巴黎奧運 udn跟你一起為中華隊加油

籃球

延伸閱讀

瓊斯盃／賀家兄弟內戰亮眼 賀博談兩灌笑開懷

瓊斯盃／內戰轟白隊最高 林彥廷獲桑茂森高評價

圖輯／瓊斯盃中華藍白大戰 中華藍以五分險勝

瓊斯盃／賀博2度爆扣、賀丹轟21分 中華藍「兄弟內戰」奪4連勝

相關新聞

瓊斯盃／賀博2度爆扣、賀丹轟21分 中華藍「兄弟內戰」奪4連勝

中華藍和中華白今天在瓊斯盃上演「兄弟內戰」，去年還是白隊成員的賀丹和賀博兄弟檔今年成為藍隊成員，今天碰上前隊友繳出亮眼表...

瓊斯盃／賀氏兄弟合砍36分 中華藍4連勝

去年還是中華白成員，台美混血兄弟檔賀丹和賀博今年改披中華藍戰袍，昨和中華白的「寶島內戰」搶盡風采，哥哥賀丹頻頻切入、攻下...

瓊斯盃／陳盈駿太強！桑茂森要球員把握時間學習

中華藍和中華白今天瓊斯盃上演「兄弟鬩牆」內戰，中華白多次握有領先，但第二節遭中華藍逆轉，最終以77：82吞敗，白隊總教練...

瓊斯盃／中華隊總教練談莫巴耶 有熱情最重要

中華藍今年瓊斯盃加入新歸化球員高柏鎧（吉爾貝克），今天碰上的中華白陣中則有歸化意願的外籍生莫巴耶，中華藍義大利籍總教練圖...

瓊斯盃／賀家兄弟內戰亮眼 賀博談兩灌笑開懷

中華藍和中華白今天瓊斯盃上演「內戰」，除有藍隊歸化球員高柏鎧和白隊外籍生莫巴耶對陣，賀丹、賀博兄弟也和前隊友交手，藍隊「...

瓊斯盃／內戰轟白隊最高 林彥廷獲桑茂森高評價

中華藍和中華白今天上演「內戰」，中華白數度領先，第四節讀秒階段更追到一球差距，最終雖以77：82落敗，白隊總教練桑茂森仍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。