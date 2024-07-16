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瓊斯盃／賀博2度爆扣、賀丹轟21分 中華藍「兄弟內戰」奪4連勝
中華藍和中華白今天在瓊斯盃上演「兄弟內戰」，去年還是白隊成員的賀丹和賀博兄弟檔今年成為藍隊成員，今天碰上前隊友繳出亮眼表現，賀丹攻下全場最高21分，賀博的15分包括2記爆扣，兄弟聯手助藍隊以82：77擊敗白隊，4連勝入袋。
馬建豪切入單手爆扣，4分17秒賀博先過王律翔、空中和莫巴耶對抗後進球還完成「3分打」，加上助攻給陳盈駿飆進外線，讓中華藍取得18：11領先；中華白暫停後，馬建豪又飆進外線，助隊領先再擴大，不過中華白有胡晉豪壓哨補籃，首節打完以21：25緊咬比數。
第二節中華白在莫巴耶強攻禁區、林彥廷和宋昕澔外線開火下超前比分，中華藍也有賀丹連續切入得手，賀博讀秒階段2罰俱中更追到1分差，但中華白先有宋昕澔「開後門」得手，宋昕澔再拋進壓哨球，助中華白半場以45：40超前。
中華藍第三節打出11：2攻勢逆轉，莫巴耶6分50秒時還領到第4犯；中華白靠藍少甫外線破網、游艾喆2罰中1將比分51：51追平，藍少甫單節第2記外線再讓中華白超前。賀丹馬上切入回敬「3分打」要回領先，4分02秒白隊教練桑茂森被吹技術犯規，讓中華藍罰球再取分，賀博讀秒階段又追加雙手爆扣，助隊三節打完取得66：60領先。
第四節5分48秒，賀博再度飛身爆扣，新莊體育館球迷歡聲雷動外，中華藍優勢也擴大到75：66；5分25秒中華藍隊長陳盈駿製造莫巴耶進攻犯規、犯滿離場，禁區一支獨秀的高柏鎧接連進球讓中華藍維持領先。中華白讀秒階段江均中距離跳投破網將比數追到75：80，32.2秒宋昕澔又製造高柏鎧第5犯，19.3秒江均籃下再打進讓比分縮小到3分差，不過陳盈駿最後9.8秒2罰俱中，讓藍隊最終仍以82：77收下4連勝。
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