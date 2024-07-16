瓊斯盃／去年大學舞台對陣 日後衛期待再碰游艾喆
以大學生為主體的日本國家隊，今天和阿聯隊打得激烈，拉鋸佔中辛苦以82：78奪下第3勝，今天繳出全能數據的黒川虎徹透露認識中華白當家後衛游艾喆，期待壓軸戰的再度對決。
177公分的黒川虎徹和美日混血的勞倫斯（Harper John Lawrence Jr）都來自日本東海大學，去年政治大學赴日參加WUBS世界大學籃球系列賽時首戰就和東海碰頭，黒川虎徹也知道游艾喆將加入日本B聯盟一級的滋賀湖泊隊。
黒川虎徹本身在二級的Altiri千葉隊效力，身為今年日本隊少數的現役職籃球員，他認為瓊斯盃和B聯盟的選手身材沒有太大差別，在國內也會遇到歸化或洋將，但瓊斯盃會遇到整隊都是外國的對手，需要調整不同節奏，身為控球後衛的自己今天就沒能掌控好節奏，且雖有13分、7籃板、7助攻和3抄截，但13投僅4中，命中率還要修正。
不只游艾喆，台灣「黑豹」阿巴西、謝宗融和曾祥鈞今年都赴日挑戰，黒川虎徹認為愈來愈多外國選手加入B聯盟，代表B聯盟在國際中受到矚目，加上認識游艾喆，十分期待他赴日挑戰。
中華白和日本隊今年瓊斯盃將在21日的最終賽程交手，中華白的莫巴耶是去年WUBS的MVP，讓壓軸台日對決再添亮點。
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