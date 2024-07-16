快訊

壓線發布！高階警官78人調動 台南市警察局長由林國清接掌

川普副手J. D. 范斯：出身「川粉地區」的絕望底層白人

北市連2起停電！和平醫院、內湖區逾2000戶受影響 台電揭原因：已復電

聽新聞
test
0:00 / 0:00

TPBL／攻城獅酷熱地獄操場開訓！猶如猛男秀 網驚多人未離隊

聯合新聞網／ 綜合報導
攻城獅開訓。 截圖自攻城獅IG
攻城獅開訓。 截圖自攻城獅IG

新竹御頂攻城獅隊日前正式轉戰新聯盟TPBL，球隊今天也正式開訓，在酷暑中球員們大秀肌肉，在操場上練體能，畫面十分養眼。

攻城獅6月初在PLG季後賽首輪，遭桃園璞園領航猿隊淘汰，不到2個月球隊就開始集訓，展現強烈企圖心。

攻城獅官方社群發文分享訓練照並寫道，「好久不見！今天就從火熱的操場開始吧！正式開訓，球員會努力精進自己來幫助團隊，獅紫軍敬請期待新賽季的攻城獅！」

貼文一出，網友們驚訝許多球員未離隊，包含田浩、朱雲豪、姜廣謙和施顏宗，紛紛留言表示，「喜歡的都還在」、「加油新球季新氣象」，不過也有網友開酸有人還沒滾。

2024巴黎奧運搶先報

▪ 台灣60人出征奧運 AI主播帶你認識中華隊
▪ 奧運男籃12支勁旅出爐！ A組NBA球星雲集成本屆死亡之組
▪ 掌握中華隊出賽時間 巴黎奧運轉播時刻表
▶ 2024巴黎奧運 udn跟你一起為中華隊加油

攻城獅

相關新聞

TPBL／陳力生、政大三球員退出 首屆選秀會33人投入

PLG選秀會在上周五落幕，緊接著將在23日登場的TPBL首屆選秀會也在今天公布參選球員名單，日前在PLG首輪獲選的榜眼李...

TPBL／攻城獅酷熱地獄操場開訓！猶如猛男秀 網驚多人未離隊

新竹御頂攻城獅隊日前正式轉戰新聯盟TPBL，球隊今天也正式開訓，在酷暑中球員們大秀肌肉，在操場上練體能，畫面十分養眼。 攻城獅6月初在PLG季後賽首輪，遭桃園璞園領航猿隊淘汰，不到2個月球隊就開

PLG／續簽複數年合約 洪楷傑續留富邦勇士扛重任 

PLG台北富邦勇士隊今天宣布與後衛洪楷傑完成複數年合約續約，新賽季將與政大學弟莫巴耶等年輕球員攜手奮戰，在進入換血期的勇...

瓊斯盃／陳盈駿挺身而出 中華藍贏美國3連勝

瓊斯盃男籃賽地主一軍中華藍昨天面對強敵美國聯軍打得辛苦，於第四節數度互換領先，歸化的「新台灣人」高柏鎧又犯滿離場，靠陳盈...

瓊斯盃／繳中華藍代表作 高柏鎧：連勝比個人數據重要

是福爾摩沙夢想家洋將吉爾貝克，也是中華藍隊禁區大將高柏鎧，正在進行歸化程序的高柏鎧今天在身穿中華藍球衣的第3戰繳出代表作...

瓊斯盃／高柏鎧、陳盈駿裡外聯手拿42分 中華藍險勝美國奪3連勝

瓊斯盃今天進行男籃第3天賽程，唯一出賽的中華藍和美國隊打得糾結，第四節禁區大將高柏鎧還犯滿離場，所幸陳盈駿連切帶罰穩住中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。