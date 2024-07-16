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TPBL／攻城獅酷熱地獄操場開訓！猶如猛男秀 網驚多人未離隊
新竹御頂攻城獅隊日前正式轉戰新聯盟TPBL，球隊今天也正式開訓，在酷暑中球員們大秀肌肉，在操場上練體能，畫面十分養眼。
攻城獅6月初在PLG季後賽首輪，遭桃園璞園領航猿隊淘汰，不到2個月球隊就開始集訓，展現強烈企圖心。
攻城獅官方社群發文分享訓練照並寫道，「好久不見！今天就從火熱的操場開始吧！正式開訓，球員會努力精進自己來幫助團隊，獅紫軍敬請期待新賽季的攻城獅！」
貼文一出，網友們驚訝許多球員未離隊，包含田浩、朱雲豪、姜廣謙和施顏宗，紛紛留言表示，「喜歡的都還在」、「加油新球季新氣象」，不過也有網友開酸有人還沒滾。
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