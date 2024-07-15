瓊斯盃／高柏鎧「雙10」領軍 台灣藍扳倒衛冕軍美國

取得瓊斯盃2連勝後，台灣男子藍隊今天靠著歸化球員高柏鎧攻下「雙10」的22分、17籃板，以82比76擊敗衛冕軍美國隊，與菲律賓同樣喜迎3連勝。

本屆瓊斯盃籃球邀請賽在新莊體育館登場，台灣藍在接連擊敗日本、烏克蘭後，今天與尋求衛冕的美國隊正面交鋒。一開賽歸化球員高柏鎧（Brandon Gilbeck）頻頻強攻禁區，製造上罰球線機會，單節貢獻13分、7籃板，並外帶2次阻攻，加上陳盈駿次節挹注7分，幫助球隊帶著4分領先進入中場休息。

易籃後，美國隊展開強勢反撲，一度逆轉戰局，不過台灣藍靠著劉錚、高柏鎧挺身而出，讓分差維持在個位數，而決勝節陳盈駿、林秉聖合計拿下15分，台灣藍再度要回領先，最後在台美混血賀丹（Adam Hinton）4罰3中情況下，以6分之差迎接瓊斯盃3連勝。

表現漸入佳境的高柏鎧，此役展現全能身手，不僅攻下全隊最高22分，還抓下17籃板，還有6次阻攻，誇張數據讓賀博（Robert Hinton）直呼「太扯了」。高柏鎧賽後接受聯訪時則謙虛表示，「這場數據確實比較亮眼，但對我來說連勝3場比個人表現更重要」。

高柏鎧也指出，本場挹注20分、6助攻的陳盈駿穩定球隊軍心，尤其關鍵時刻帶領球隊獲勝，並稱讚賀博雖然只有18歲，但在場上卻毫無畏懼，「小小年紀就能有這樣的表現，相信他未來絕對有更高的成就」。

陳盈駿則提到，在膠著時刻對自己更有信心，不斷提醒隊友，扮演好領導者角色，把大家團結在一起。不過他也點出，球員必須做好個人防守，避免讓對手輕易得分，進而打出轉換快攻，「畢竟進攻節奏是我們最好的武器」。