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瓊斯盃／麥卡洛連拿8分 菲律賓險勝烏克蘭
成為我國籃球歸化人選之一的洋將麥卡洛（Chris McCullough），今年瓊斯盃代表菲律賓出賽，今天面對烏克蘭國家隊在比賽尾聲先完成超前「3分打」，再飆進外線，罰球也把握，個人連拿8分，助隊驚險以82：74擊敗烏克蘭，成為今年瓊斯盃第一支3連勝隊伍。
菲律賓今年以Strong Group Athletics籃球隊為主體，陣中有5名菲律賓籍球員，還有曾在台灣職籃打拚的何喬登（Jordan Heading）和麥卡洛，其中麥卡洛先後效力過PLG的新北國王和福爾摩沙夢想家，對今年瓊斯盃落腳的新莊體育館十分熟悉。
國家仍在戰火中的烏克蘭，今年雖是派出國家隊，但只有3人有之前國家隊資歷，以年輕球員為主體的陣容昨天首戰以25分懸殊差距輸給「地主」中華藍，今天面對菲律賓倒是展現競爭力，首節雖以21：27落後，半場打完將差距縮小到41：43，第三節更打出17：11攻勢逆轉戰局。
關鍵時刻麥可洛挺身而出，他第四節末接管戰局，先切入完成超前「3分打」，再飆進外線讓球迷沸騰；麥卡洛接續2罰也把握住，個人連拿8分下讓菲律賓鎖定勝利，最終以82：74拿下3連勝。
麥卡洛今天攻下全場最高28分，何喬登也有24分貢獻，都是連勝功臣。
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