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TPBL／轉戰國王 呂政儒回新北再拚冠

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
呂政儒加入新北國王。圖／國王提供
呂政儒加入新北國王。圖／國王提供

新北國王今天宣布迎接「黃金世代射手」呂政儒正式加盟，這也是呂政儒暌違3個賽季後重返新北，期盼能在這個待過16年的城市浴火重生，幫助禁衛軍再度挑戰新賽季冠軍金盃。

今年滿38歲的呂政儒，過去在SBL超級籃球聯賽可以說是本土第一人，無愧台灣籃壇數一數二的射手名號，至今依舊保持SBL聯賽史上最多的961顆三分以及生涯累積得分5743分史上第一的紀錄；2021年南下轉戰加盟PLG高雄17直播鋼鐵人，首個賽季就拿下年度第一隊的殊榮，並達成個人生涯千顆三分及累積6000得分里程碑，成為球隊陣中不可或缺的重要球員。

呂政儒上個賽季雖因傷僅出賽11場，仍繳出12.9分2.7籃板的數據，經過半年的休養與積極復健，呂政儒目前已恢復到健康狀態，決定北返回到最熟悉的新北市，重新擦亮男模射手的招牌。

能召募到這位不論在國內、外，都對台灣籃球有莫大貢獻的球員，總經理毛加恩非常開心與興奮，他說：「今年球隊除了努力保有原先的冠軍陣容之外，還希望可以從自由球員市場補強有經驗的球員一起努力，加強陣容整體深度與變化性；政儒可以說是這個世代台灣籃壇最好的射手之一，豐富的大賽經驗可以帶給禁衛軍年輕球員很大的幫助，目前政儒的傷勢也已經康復，正在積極加強身體的對抗強度，他也非常期待全新的賽季的到來。」

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