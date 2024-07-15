瓊斯盃／藍少甫助攻 中華白贏球

去年瓊斯盃前，藍少甫離開高雄鋼鐵人、轉戰Ｔ１聯盟的台中太陽，不料太陽十月宣告解散，他改披Ｔ１聯盟台南台鋼獵鷹戰袍，但沒打完整個賽季就在今年一月被送到ＳＢＬ的裕隆隊交流，一年內換四個球隊的經歷讓他苦笑說是難得體驗，但這段經歷也讓他加入中華白時能快速適應和磨合新團隊，成為未來職業路養分。

廿七歲的藍少甫是中華白第二年長的球員，昨天以一九五公分的身高力抗阿聯隊，除七分貢獻還抓下八籃板，助隊寫下八十九比五十九大勝，今年瓊斯盃勝場開張。

去年瓊斯盃後不斷轉換球隊，六月已經回到獵鷹的藍少甫特別有感觸，「一年換四隊，壓力很大，上場時間的不穩定讓人印象深刻。」

他正向說，感謝這一段經歷，讓自己能快速和新團隊磨合，像加入裕隆也是到一個幾乎「打掉重練」的團隊，和中華白情境有些相似，自己能將過往經歷帶到瓊斯盃，和隊友多溝通、融入團隊。

經歷動盪的上個賽季，藍少甫盼透過ＳＢＬ的冠軍和瓊斯盃表現讓母隊對自己有不同看法，不過今年夏天台灣職籃變化劇烈，藍少甫說：「會怎麼變也不知道，專注在現在就好。」

和昔日國體大教練桑茂森在中華白再攜手，桑茂森對藍少甫的轉變用「訝異」來形容，他說：「少甫從單純的五號苦工，到現在有策應、外線，這幾年成長很多。」藍少甫不諱言扛禁區「累了」，且想延續球員生涯，想將投射範圍再往外拉，但仍以團隊為主，做好屬於自己的任務。