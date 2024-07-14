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瓊斯盃／黑粉也是粉 林秉聖：掌聲噓聲我都虛心接受

聯合報／ 記者曾思儒／新北即時報導
瓊斯盃男籃第二天賽事，中華藍林秉聖（左）壓迫防守製造對手犯規，振奮地與球迷擊掌。記者余承翰／攝影
瓊斯盃男籃第二天賽事，中華藍林秉聖（左）壓迫防守製造對手犯規，振奮地與球迷擊掌。記者余承翰／攝影

中華藍今天面對烏克蘭國家隊，半場就拉開領先，最終寫下83：58大勝，攻下9分的林秉聖除感謝教練團信任，也感謝球迷支持，去年有遭受噓聲的他正向說：「不管掌聲或噓聲我都虛心接受，噓聲聽進去就是進步動力。」

林秉聖去年打瓊斯盃時正是鬧雙合約時期，雖是穿中華隊球衣卻有球迷噓聲伺候；今年他帶著T1聯盟3座個人獎項準備挑戰中國CBA，瓊斯盃可能是今年在台的最後亮相時刻，今天幾次單打得手讓新莊體育館響起不少歡呼聲。

上場18分鐘的林秉聖說：「感謝教練信任，第二場發揮得淋漓盡致，他知道我的特色是防守，我也盡力守下每一球。」他也感謝進場球迷，不管給予噓聲或掌聲都虛心接受。

林秉聖今天和攻下全隊最高17分的馬建豪一同出席記者會，林秉聖透露，兩人瓊斯盃集訓是室友，加上自己話偏多，和「個性外向」的馬建豪一拍即合，練完球後自主投籃和重訓也會找馬建豪一起行動，他笑說：「他也很聽話，二話不說就跟著我走，覺得他非常棒。」

聽到林秉聖形容自己個性外向，一旁的馬建豪馬上搖頭，兩年前加入CBA江蘇隊的他透露，彼此會聊CBA的相關話題，他祝福林秉聖旅外一千順利，還特別強調林秉聖個性比較「難搞」一點，祝福包括球隊管理方面，唇槍舌戰的互動十分有趣。

瓊斯盃男籃第二天賽事，中華藍林秉聖（中）突破包夾上籃。記者余承翰／攝影
瓊斯盃男籃第二天賽事，中華藍林秉聖（中）突破包夾上籃。記者余承翰／攝影
瓊斯盃男籃第二天賽事，中華藍林秉聖（右）在三分線外跳投得分。記者余承翰／攝影
瓊斯盃男籃第二天賽事，中華藍林秉聖（右）在三分線外跳投得分。記者余承翰／攝影

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