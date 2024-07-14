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瓊斯盃／「政大幫」助中華白開胡 吳志鍇不想當陳子威第二

聯合報／ 記者曾思儒／新北即時報導
瓊斯盃男籃第二天賽事，中華白吳志鍇在投進三分球後比出慶祝手勢。記者余承翰／攝影
瓊斯盃男籃第二天賽事，中華白吳志鍇在投進三分球後比出慶祝手勢。記者余承翰／攝影

揮別昨天瓊斯盃首戰敗給馬來西亞隊的陰霾，中華白今天拿阿聯隊開刀，12人上陣、11得分下以89：59大勝，攻下本土最高16分的吳志鍇盼能延續今天氣勢，接續6場比賽都留下勝場。

中華白原本成員有納入歸化人選的洋將布依德，但他因陪妻子待產缺席，中華籃協改邀請政治大學「最強外籍生」莫巴耶加入，剛成為PLG選秀會「狀元」的莫巴耶也有亮眼表現，今天繳出21分、9籃板、5助攻和1抄截的全能數據，搭配吳志鍇7投4中的三分球，助隊勝場開張。

中華白教頭桑茂森提到，賽前有提醒球員，要展現接班的態度和精神，「來白隊本來就要成長，每個人上去展現自己能力，很開心看到他們有這樣的氣勢和態度。」他表示團隊可以帶16個球員比賽，每天都場有登錄的球員都能上場，期待每天有不同球員挺身而出，像今天吳志鍇就有很好表現。

「志鍇高中就具備這樣能力，這兩年穩定性愈來愈高，第一次和他合作，他能讓我們做的東西比較多，一下保護籃板，一下投外線。」桑茂森形容來自政大的吳志鍇就像自家教練陳子威，屬於「高炮塔」類型，會是國家隊需要的穩定外線戰力，畢竟有高度仍有一定優勢。

第一次打瓊斯盃的吳志鍇提到，上一次打國際賽是去年暑假和政大出國，瓊斯盃對手實力堅強，每場都是很大挑戰，不過隊上本來就有政大隊友游艾喆和宋昕澔，最後關頭莫巴耶也加入陣容，讓他在中華白打得更開心。

多次被形容是「陳子威第二」，吳志鍇對於稱號其實不太滿意，他說：「我不想當任何人，很多前輩都是遵從目標，想結合前輩優點，走自己的一條路。」現階段以外線和高度幫助球隊，吳志鍇目標精進自己各方面能力，不想只被定位「高炮塔」。

瓊斯盃男籃第二天賽事，中華白莫巴耶切入得分後要到加罰，振奮地大喊一聲。記者余承翰／攝影
瓊斯盃男籃第二天賽事，中華白莫巴耶切入得分後要到加罰，振奮地大喊一聲。記者余承翰／攝影
瓊斯盃男籃第二天賽事，中華白游艾喆（右）切入突破防守。記者余承翰／攝影
瓊斯盃男籃第二天賽事，中華白游艾喆（右）切入突破防守。記者余承翰／攝影
瓊斯盃男籃第二天賽事，中華白宋昕澔（左二）突破防守後繞過籃框反手上籃得分。記者余承翰／攝影
瓊斯盃男籃第二天賽事，中華白宋昕澔（左二）突破防守後繞過籃框反手上籃得分。記者余承翰／攝影
瓊斯盃男籃第二天賽事，中華白吳志鍇在三分線外跳投得分。記者余承翰／攝影
瓊斯盃男籃第二天賽事，中華白吳志鍇在三分線外跳投得分。記者余承翰／攝影
瓊斯盃男籃第二天賽事，中華白總教練桑茂森。記者余承翰／攝影
瓊斯盃男籃第二天賽事，中華白總教練桑茂森。記者余承翰／攝影

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