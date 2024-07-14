PLG／會長、執行長雙雙請辭 陳建州暫代職務親發聲
P. LEAGUE+今天宣布，會長張嗣漢和執行長鄭偉柏完成階段性任務，雙雙請辭，聯盟感謝兩人的貢獻，目前聯盟相關事務將由副會長「黑人」陳建州暫代，新任會長及執行長聯盟將召開常務理事會決定。
陳建州今天前往新莊體育館觀賞瓊斯盃男籃賽，他表示張嗣漢接下會長希望幫助台灣籃球，但個人工作也需要花很多時間，平時是「全世界跑」，選擇請辭獻上滿滿祝福，也很感激張嗣漢對台灣籃球的幫助。
「他一直是我很敬重的老大哥和企業家，很開心有合作機會，也感謝對PLG的貢獻。」暫代聯盟職務的陳建州強調，在這時間點自己沒特別情緒，「沒時間考慮自己感受，帶著夥伴、4支球團往前衝。各方面的業務都算熟悉，從零開始，一磚一瓦都是慢慢建立，公司制改成協會制都有參與其中，接下來朝規章制度進行。」
陳建州表示，接續球團會找適合人員，過渡時期還是會把團隊該做的事情做好，「接下來針對下一季的比賽，季前熱身賽、海外比賽都在節奏內。」他表示沒想過自己要以何種角色出現，畢竟「不需要任何職稱仍能做事」，目前仍保持對籃球的熱情，不會思考自己職稱和位置，把PLG顧好是主要任務。
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