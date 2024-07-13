籃球／第二歸化體育署開綠燈 籃協仍有難題要克服

中華男籃隊今天晚間將在瓊斯盃登場，包括新歸化球員高柏鎧（吉爾貝克）也將首度代表中華藍隊出賽，不過對於第二歸化球員何時能夠敲定，中華籃球協會副秘書長張承中在今天表示，儘管體育署已經對此開綠燈，布依德與這次代表菲律賓參加瓊斯盃的麥卡洛也都是人選，但目前仍是懸而未決。

中華籃協日前與高柏鎧（吉爾貝克）簽訂1加1年的歸化合約，其中第二年的合約選擇權在籃協，而他也將在今天首度代表中華藍出戰日本隊。

至於第二歸化人選，張承中則表示，上禮拜體育署已經給了第二歸化空間的綠燈指示，其中布依德已經符合連續2年各183天在台的規定，至於麥卡洛今年則是還有20到30天的差距，儘管這次來他代表菲律賓來台打瓊斯盃，但要補足天數仍要看他後續是否會與其他職業球隊合作，達到天數門檻。

張承中也坦言，麥卡洛與布依德都是第二歸化的選項，不過仍是要看有沒有職業球隊願意把他們找回來，增加他們來台灣的誘因，才有機會洽談歸化。

至於外籍生部分，由於就學期間不計入2年計算，讓歸化條件變得更為艱難，不過張承中也強調，「雖就學期間不計入2年，但仍可培養年輕外籍生，如果職業隊給舞台，那看的是將來，也有一些之前的外籍生在打職業隊，已待超過2年，那考慮的就是是否為即戰力。」