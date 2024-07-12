PLG／與莫巴耶包辦狀元、榜眼 李允傑自己也被嚇到

PLG選秀會在今天晚間登場，在46位選手參選下最終共11人獲選，其中又以政大4人獲選成為最大贏家，包括外籍生莫巴耶成為狀元，射手李允傑也獲獵鷹青睞成為榜眼，對於在選秀會成為第二位被唱名的球員，身為大齡新秀的李允傑也直言相當驚喜。

政大今年PLG選秀會共5位球員參選，除了莫巴耶、李允傑包辦狀元、榜眼外，莊朝勝與王凱裕也在第二輪獲得鋼鐵人青睞，對於如外界預期的成為選秀狀元並將在新賽季披上富邦勇士戰袍，莫巴耶坦言，過去兩周從一度不能參加選秀到最終成為狀元，一路走來並不容易，但他也始終相信會有機會重回球場，也感謝家人這對時間對他的支持，並期待幫助富邦勇士重返榮耀。

至於李允傑則是在第二順位獲得PLG「新同學」獵鷹的青睞成為榜眼，讓他直呼自己也被嚇到，「獵鷹那麼賞識我，在這個位置就把我選進，對我是很大肯定，希望能與他達成好的共識加盟。過去20多年我幾乎都待在北部，要到南部打球對我來說肯定是個考驗，但不想辜負獵鷹的期待。」

談到這次政大4名隊友被不同的3支球隊選入，將從隊友變成對手，李允傑也坦言相當期待與他們交手，「應該最想要碰上凱裕，畢竟我們位置比較相近，期待能跟他在場上對飆三分球。」