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TPBL／台新戰神補進蘇奕晉 與明道隊友黃聰翰再組雙槍

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
蘇奕晉加盟台北台新戰神。圖／台北台新戰神提供
蘇奕晉加盟台北台新戰神。圖／台北台新戰神提供

TPBL台新育樂今天宣佈球員蘇奕晉加盟，現年30歲的前鋒蘇奕晉，畢業於明道大學，大學時期與黃聰翰共組「明道雙槍」，率領球隊奪下103學年度UBA男籃冠軍，如今兩人將在戰神再度連線。 

身高196公分的蘇奕晉，職業生涯自2016年SBL金門酒廠開始，先後征戰SBL九太科技、T1台中太陽、台鋼獵鷹，於SBL第15季獲得年度進步獎肯定，並入選SBL第17季年度第一隊。

談到蘇奕晉加入，代理總教練許皓程笑稱是從2017年世大運看著他長大的，他認為蘇奕晉無論外線投射、策應與內線防守都非常優異，「是不可多得的本土四號戰力。」

此外，許皓程也希望蘇奕晉能傳承經驗，帶領年輕人並分享經驗給中生代，讓戰神能更加進步，比去年表現更好。蘇奕晉對此謙虛回應：「感謝呆哥的肯定與球隊的看重，很開心能加入台新這個大家庭。」

對於新賽季的目標，蘇奕晉也以團隊勝利為優先，「全力以赴幫助戰神，完成未拿下的冠軍。」近期明顯身形瘦了一圈的蘇奕晉，他也分享減重原因，「年紀到了代謝開始變慢，需要注重飲食，增加額外訓練提升代謝，減輕身體負擔。」

代理總教練許皓程打趣的說：「伙食費本來在澎澎（陳冠全）加入變成兩倍，現在大頭在飲食控制，可以平衡一下了。」

得知蘇奕晉即將加入的黃聰翰興奮的說：「我們深知畢業後要再同隊非常難，所以真的非常開心，期待展現明道雙槍默契，一起幫戰神拿下冠軍。」

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