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籃球／全球人壽圓夢計畫 邀李德威、周士淵前進南投

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
全球人壽董事長林文惠（中）與球星教練。圖／全球人壽提供
全球人壽董事長林文惠（中）與球星教練。圖／全球人壽提供

全球人壽邁入30周年之際，與中華民國國民小學體育總會於7月10至12日深入南投縣聯手打造「我的籃球夢 圓夢計畫」，昨天在南投水里進行隆重的開訓儀式，並在儀式前舉辦全球人壽30周年慶生活動。

全球人壽董事長林文惠表示，從棒球夢到現在的籃球夢，甚至正在籌畫中的Zumba夢都希望為更多需要幫忙的學童完成最大的夢想，並大幅增加偏鄉隊伍的參賽機會，同時增加更多城鄉學習機會。

中華民國國民小學體育總會理事長陳煥修表示，NBA Cares公益活動帶給他很大的啟發，希望藉由球星的良好形象渲染，今年特別邀請林現惟及演出籃球偶像劇的陳采宣，盼能拉近與學童的年齡差距，果然小學童跟這些透過電視轉播賽事才濘看到的大明星互動起來完全零距離。

擔任這次活動總教頭吳建龍表示，當全球人壽委託中華民國國民小學體育總會理事長陳煥修找上他負責訓練營時，他第一時間便想到要回饋南投水里的鄉親們，除了致贈籃球相關物資外，也認為近年故鄉南投近年在運動項目的表現上成績亮眼，因此一直有想回饋故里的念頭，所以毫不猶豫的接下了此艱鉅任務，也開始尋找適合的助教人選，首先找上裕隆男籃的隊友周士淵，接著便是能仁時期的學弟們。

周士淵表示，往年裕隆每年都有許多的公益回饋活動，也曾多次指導夏令營學童，算是經驗豐富也提供了吳建龍不少課程安排上的意見。史魯齊在大學長的號召之下也二話不說點頭答應，並在課後經驗分享時透露出他原本的志願並不是當籃球員而是軍人，因為他認為很帥。

南投地利國小以布農族以傳統迎賓合唱接待球星教練團。圖／全球人壽提供
南投地利國小以布農族以傳統迎賓合唱接待球星教練團。圖／全球人壽提供

參與這次活動的夢想家球星李德威開心的表示，在大學長吳建龍號召之下，參加這有意義的活動當然義不容辭，尤其是看到這麼多小朋友熱情的圍繞在他身邊，心情也跟著開心起來。尤其是當他看到一位小朋友鞋帶亂綁，一時忘卻自己是球星的身分蹲在地上幫小朋友綁好鞋帶，也讓旁人見識到台灣魔獸的親和力。

在上午的活動告一段落後便驅車前往更深入山區的地利國小，全校總共108位學童帶著熱情跳著傳統的布農族迎賓舞迎接這些貴賓的到來。中華民國國民小學體育總會理事長陳煥修強調，這次活動也邀請專業體育主播張立群，請他為這些小朋友現場轉播一段NBA精采的比賽片段，並邀請台下小朋友上台體驗當一日體育主播，小朋友紛紛表示緊張又新奇並結束首日的訓練營。

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