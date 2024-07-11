瓊斯盃／補足男女出賽費差額 女籃發2000元激勵獎金

中華籃球協會首度在瓊斯盃邀請賽給予中華隊國手出賽費，但男籃每人每場五千元、女籃三千元，「同工不同酬」引發爭議，體育署署長鄭世忠發聲要籃協注意性別平等，女籃球員前天中華藍、白隊「內戰」都在手臂貼上黑肌貼表達柔性抗議，昨天女籃最終日賽程，籃協做出正面回應，宣布額外提供女籃球員每人兩千元激勵獎金。

籃協周一宣布女籃出賽費後，中華藍隊總教練邱啟益率先喊「不公平」，首度披上中華藍戰袍的林文佑也表示，男、女籃單純就市場來看，商業加值來說確實有落差，「但薪資上有市場價值，如果已經到國家隊，還在討論商業價值嗎？」

中華男籃前天主動透過職籃工會為女籃發聲，表示願意和女籃收取同樣出賽費，同天女籃發起「黑色行動」，穿上黑色熱身衣、手臂貼黑肌貼抗議，場邊也有球迷響應穿上黑衣、手持「男籃女籃都是寶」、「拒絕同工不同酬」加油板。

昨天籃協宣布，徵詢各界意見，且連兩天和女籃當面溝通說明後，除了原來出賽費，將提供每位球員激勵獎金兩千元。籃也表示，未及時與教練團和女籃直接溝通造成這次風波，今後每次男、女籃國家隊組訓前，將以國手公開座談會方式討論雙方權利義務，確認雙方資訊對等，沒有誤解和落差。