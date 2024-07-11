PLG／職籃併失敗 選秀納外籍生

國內雙職籃聯盟在歷經整併失敗後，新賽季恐將再次回到ＰＬＧ與新聯盟「台灣職業籃球大聯盟」（ＴＰＢＬ）並進的局面，僅剩四支球隊的ＰＬＧ也在昨天公布選秀待選名單，包括日前一度傳出遭到新聯盟籌委會擋於門外的八位外籍生，最終也出現在選秀名單中，選秀會將於明晚登場。

國內雙職籃十一支球隊日前宣告合併破局，其中富邦勇士、領航猿與鋼鐵人隊重新回到ＰＬＧ並且招攬T１聯盟台鋼獵鷹隊加入，預計以四隊規模展開新賽季，聯盟也在昨天公布明天選秀會待選的四十八位球員名單。

ＰＬＧ指出，在不損害球員權益的考量下，將以聯合體測名單作為最終的選秀名單。

至於外籍生選秀規定也將依照原先的決議，一支球隊將最多擁有兩名外籍生，其中聯盟四支球隊在都已經有一名外籍生的情況下，今年選秀會可以再選進一名外籍生。

在ＰＬＧ決定維持外籍生選秀的情況下，日前現身體測會抗議新聯盟欲停止外籍生選秀的八名外籍生球員也都入列，包括被視為選秀狀元熱門、來自政治大學的莫巴耶；至於在本土球員部分，包括健行科大蔡宸綱、前中華職籃聯盟（ＣＢＡ）名將雷克斯之子雷蒙恩、世新大學陳將双、杭州亞運三對三男籃金牌江均、汪哲宇都被視為首輪熱門。

ＴＰＢＬ將由立委莊瑞雄擔任會長，由另外七支球隊籌組，仍未公布選秀規章與名單，原訂十五日登場的選秀會也確定延後舉行，不過今年兩聯盟整併幾乎已等同失敗，預料又將掀起一波新秀搶人大戰，讓原先希望透過聯盟整併制定相關薪資規定，減少球隊虧損的想法已付諸東流。