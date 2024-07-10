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瓊斯盃女籃／穿中華白球衣最後一舞 黃品蓁宣布退役嘆：很難放下

聯合報／ 記者曾思儒／新北即時報導
黃品蓁（右）今天瓊斯盃最終戰攻下6分，賽後宣布正式退役。記者曾思儒／攝影
黃品蓁（右）今天瓊斯盃最終戰攻下6分，賽後宣布正式退役。記者曾思儒／攝影

我國女籃指標球員黃品蓁，今年名字意外出現在瓊斯盃中華白名單中，今天最終戰面對馬來西亞上陣攻下6分、4籃板，助隊以84：60拿下勝利，賽後宣布從選手生涯登出，未來將投身教學，以不同身份繼續留在最愛的籃球場。

11月要滿35歲的黃品蓁，高中就寫下HBL女甲首位連莊MVP紀錄，是中華隊國手常客，2015年投入WCBA成為當年選秀「狀元」，旅外6個賽季先後效力河南、新疆、河北和四川隊，2021年返台加入WSBL台元隊，但近年又因膝傷影響，從過去的當然主力成球隊替補。

黃品蓁表示，身體已經到一個階段，WSBL賽季開始到賽季中、賽季結束，不斷問自己是否要退休，儘管中華白期間受到防護團隊很好照顧，身體狀況甚至有所突破，但看到中華白教練團成員魏于淳急流勇退的例子，彼此也有交流，決定將自己的「身體空間」留到之後教球，今天瓊斯盃最終戰就是自己的告別戰。

打球超過20年，黃品蓁坦言「很難放下」，尤其在總教練錢薇娟邀請下加入中華白，感受到年輕學妹對籃球的熱情，讓自己想到當初對籃球的初衷和熱誠，但她對自己有高標準，「繼續打球也可以，但上場10分鐘的表現，不是我對自己期待的樣子，若是再度受傷要花更多時間。」她最終決定轉換身份，「最後一舞」在中華白感受到的歡樂氛圍，是未來自己當教練也想創造的團隊氣氛。

邀請黃品蓁加入中華白的錢薇娟笑著分享，兩人私交好，黃品蓁也曾詢問她是否要退休的想法，她馬上回應：「退啊，妳打得那麼爛。」她馬上解釋，黃品蓁一直是非常好的球員，近年傷勢影響身手，沒能達成過去成績，但在中華白完美扮演傳承角色，相信未來轉任教練也會有很好發展，獻上滿滿祝福。

中華隊 瓊斯盃 籃球 錢薇娟

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