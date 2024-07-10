PLG／獵鷹剛加入就傳合約糾紛！洋將布拉曝遭球團刁難

台南台鋼獵鷹隊才剛加入PLG職籃就傳出醜聞，「台灣女婿」布拉控訴，獵鷹球團多次以違反合約為由，試圖終止他的合約，因此他決定聘請律師處理此事。

布拉發文寫道，「我已沉默近6個月，現在是時候分享我的故事。獵鷹球團曾多次以違反合約為由，試圖終止我的合約，但無法提出任何證據證明我違約，他們的說法毫無根據。當我第一次加入獵鷹時，我很高興有機會與許多出色球員一起比賽。我加入球隊第一年裡，我們創造隊史最佳成績，進入T1聯盟總冠軍賽。」

不過布拉今年1月6日受傷，他爆料教練團、醫療團隊和工作人員都知道他的傷勢，還指示他繼續比賽，他也照做，並按照指示治療、復健，以盡快重返球場。沒想到獵鷹在洋將大限前取消他的註冊，確保季末能有4名洋將出賽，然而被註銷後第2天，就收到球隊發出的違約通知，沒提出任何違反合約的證據。

布拉提到，「我了解作為職業球員和台灣勞工權利，繼續履約並持續復健訓練。2024 年4月17日收到第2封合約終止函，球隊工作人員指示，在我的情況解決前，球隊指示我不能參加訓練、比賽或任何球隊活動。我遵循這些指示。直到今天獵鷹球團仍拿不出任何我有違約的證據，還拒絕支付工資，阻止我繼續完成合約。」

因此布拉決定聘請一位律師，將這個情況訴諸法律，他無奈表示，「我從2016年就開始在台灣打球，沒想到自己會遇到這樣的狀況。我已把台灣當成我的家，計畫未來能在台灣成家立業。我覺得有義務站出來，為自己和其他經歷過類似情況的球員發聲。這是我的故事，希望能藉此幫助所有和我有相同處境的運動員，能了解自己的權利並為自己發聲！大膽說出來！」