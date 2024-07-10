PLG／選秀會5隊可再選一名外籍生 莫巴耶等3人是狀元熱門

台灣職籃PLG選秀會12日登場，聯盟今天宣布有48名球員參加選秀，其中政治大學外籍生莫巴耶、健行科大蔡宸綱、CBA宏國象名將雷克斯之子雷蒙恩預期將是狀元熱門。

在富邦勇士、桃園璞園領航猿、高雄17直播鋼鐵人退出職籃新聯盟籌備工作後，台南台鋼獵鷹也在昨天跟進，並選擇加入P. LEAGUE+聯盟。

PLG將在7月12日晚間7時舉辦選秀會，將依照原本選秀報名規章，開放外籍生參與選秀，聯盟今天公布選秀名單，在不損害球員權益的考量下，以聯合體測名單作為最終選秀名單，包括先前已報名的8名外籍生在內，共48人。

在48人名單中，前中華職籃（CBA）宏國象名將雷克斯（Rex H. Manu）之子雷蒙恩（SamuelManu）、政治大學外籍生莫巴耶、健行科大蔡宸綱被預期是這次選秀狀元熱門人選，世新大學陳將双、亞運3對3男籃金牌的輔仁大學江均則有機會在首輪就被選中。

這次選秀會由鋼鐵人手握狀元籤，新加入的獵鷹將獲得榜眼籤及首輪第5順位籤，首輪選秀順序依序為鋼鐵人、獵鷹、勇士、領航猿、獵鷹。

另外，根據PLG規定，每隊可註冊2名華裔球員，或1名華裔球員搭配1名外籍生，今年放寬即使球隊陣中註冊華裔或外籍生球員人數已滿，仍可在選秀會中挑選外籍生，但僅限1人。

經PLG聯盟審查，目前勇士、領航猿、鋼鐵人及獵鷹陣中均已有1名外籍生，按規定各隊今年選秀會皆可再選進1名外籍生。