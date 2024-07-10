籃球／陳建州曬合照暗示回歸PLG？林書豪發文只留4字

昨天台灣職籃新聯盟確定名稱為「TPBL」，7支球隊將展開新賽季；剩下4球隊的PLG職籃也預計有第5季。PLG職籃副會長陳建州深夜發文曬出與林書豪的合照，引發球迷們遐想。

原PLG球隊新北國王、福爾摩沙夢想家和新竹御頂攻城獅加入TPBL；台北富邦勇士、桃園璞園領航猿、高雄17直播鋼鐵人續留PLG。原T1聯盟台南台鋼獵鷹成為PLG第4隊，陳建州也發文表示，「歡迎台鋼獵鷹加入PLG，一起為台灣籃球努力。」

林書豪雖然今年與弟弟林書緯聯手助新北國王奪冠，但不幸遭遇膝蓋半月板傷勢，新賽季是否續戰以及去哪個聯盟，備受球迷關注。他日前在張宗憲的節目上提到，「如果要手術我就不打了；如果不用做手術，能治療回到球場，我就比較願意繼續打，這是我現在的情況。」

陳建州則在昨天深夜發IG限動曬出與林書豪合照，標註林書豪帳號並寫道，「美好的夜晚，感謝你願意回來，幫助台灣籃球成長，一切交給上帝來帶領。」有部分球迷認為這可能是在暗示林書豪將回鍋PLG，不過林書豪未轉發這則限動，只發風景照並寫道，「抱持希望」。