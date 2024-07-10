籃球／台鋼獵鷹退新聯盟 轉戰PLG

台灣職籃今年休賽季宛如上演八點檔。ＰＬＧ新科冠軍新北國王老闆王文祥在奪冠後兩天宣布成立職籃新聯盟，匯集ＰＬＧ和Ｔ１聯盟共十一支隊伍的職籃新聯盟本周卻出現分裂，先是ＰＬＧ三支隊伍發出聯合聲明退出新職籃籌備工作，昨天原屬Ｔ１聯盟的台鋼獵鷹球團也跟進退出新聯盟籌備委員會並加入ＰＬＧ，再投入一枚震撼彈。

新聯盟從十一隊減為七隊，發言人張樹人表示不擔心再有球隊「出走」；昨晚確定聯盟名稱為「台灣職業籃球大聯盟（ＴＰＢＬ）」，新北國王、新北中信特攻、台北台新戰神、台啤永豐雲豹、新竹攻城獅、福爾摩沙夢想家和高雄全家海神等七隊將參與新賽季。

去年打進Ｔ１聯盟冠軍戰的獵鷹球團表示，原本期望新聯盟能以十一隊合併展開新賽季，也期待新聯盟籌備委員會能整合現有雙邊資源，先前已簽訂新聯盟參賽意向書代表初步合作意願，但前天參與新聯盟籌備會議，在各隊代表認知差距過大下結束，且ＰＬＧ確定展開二○二四到廿五賽季後就邀請獵鷹加入，獵鷹內部審慎評估後認同ＰＬＧ品牌經營成效和價值，決定加入ＰＬＧ聯盟。

ＰＬＧ第一季到第三季締造三連霸的台北富邦勇士、上季打進總冠軍賽的桃園璞園領航猿和高雄一七直播鋼鐵人率先宣布退出新聯盟、繼續參與ＰＬＧ，昨天獵鷹再加入，ＰＬＧ第五季確定至少四隊與會。

ＰＬＧ聯盟昨也宣布選秀會順序，鋼鐵人握有「狀元」籤，獵鷹獲第二順位的「榜眼」籤和首輪第五順位籤，第二輪開始順位是鋼鐵人、獵鷹、勇士、領航猿。