瓊斯盃／與男籃出賽費不同 中華女籃貼黑肌貼抗議

今年瓊斯盃籃球賽中華男、女籃出賽費有落差掀起討論，中華女籃藍、白兩隊今天交手，職籃工會號召球迷穿黑衣進場相挺，而女籃球員則分別在手臂貼上黑肌貼表達柔性抗議。

今年瓊斯盃籃球邀請賽中華女籃每人每場出賽費新台幣3000元，與男籃可領5000元有一段差距，體育署要中華民國籃球協會注意性別平等，職籃工會則號召球迷穿黑衣進場，獲得部分球迷響應。

瓊斯盃女子組賽事今天在新莊體育館展開倒數第2天賽程，中華女籃藍、白隊上演內戰，兩隊女籃球員除了賽前熱身時穿上黑色T恤，比賽開打後也在手臂上貼黑肌貼表達抗議。

中華藍隊總教練邱啟益接受媒體聯訪時表示，昨天有與球員聊過，希望球員們可以做柔性、理性抗議，不要到「太過頭」的動作，他認為，後續就交由籃協統一發言，「他們決定出賽費多少，我們爭也沒用。」

中華白隊總教練錢薇娟指出，尊重球員想要為自己權益發聲，球員們也很勇敢願意做這件事情，而她賽前僅確保球員們面對比賽會展現百分之百態度，看到球員盡力比賽，並以柔性方式表達訴求，「我認為這應該是雙贏的夜晚」。

身為白隊新生代女籃球員的陳昱潔，這次也是她首次參加成人組賽事，她表示，過去學姐遇到太多不公平待遇，可能她沒有經歷過，「但我可以出一點力，如果這件事情沒有開始，對未來妹妹們或我們這些人也許會遭受到不公平待遇。」

陳昱潔認為，這是好的開始，沒有以太極端方式做這件事情，但她們還是有盡力想要完成比賽，「如果沒有這個行動，永遠不會有人知道我們處境，希望為女籃盡一份力。」

中華藍隊今天靠著林蝶、廖瑋晴各得14分，最終以80比62擊敗白隊，而白隊以陳昱潔表現最佳，貢獻13分、5籃板。