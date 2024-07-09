PLG／選秀會順位出爐 鋼鐵人拿狀元籤、新球隊獵鷹排第二順位

P. LEAGUE+昨天宣布積極籌備第5個賽季，並公告選秀大會12日舉行，今天中午再迎接台鋼獵鷹加入，聯盟下午公佈選秀大會球隊順位，「狀元」籤由高雄17直播鋼鐵人拿下，新加入的台鋼獵鷹獲得第2順位的「榜眼」籤和首輪第5順位籤。

台北富邦勇士、桃園璞園領航猿和高雄17直播鋼鐵人昨天發布聯合聲明，退出職籃新聯盟，與PLG積極準備新賽季，今天中午獵鷹再宣布退出新聯盟籌備，且從T1聯盟轉戰PLG，再為台灣籃壇投入一枚震撼彈。

PLG下午宣布12日選秀大會球隊順位，按照聯盟章程第6章49.3新加盟球團選秀會順序「新加盟球團之選秀順位居於前一球季例行賽排名最後者之次順位，並於首輪所有球團選拔完畢後，擁有額外選秀順位。」獵鷹將獲得榜眼籤及首輪第5順位籤。

再依照上季例行賽、季後賽及總冠軍賽最後結果，首輪選秀順序分別是鋼鐵人、獵鷹、勇 士、領航猿、獵鷹，從第2輪開始的選秀順位是鋼鐵人、獵鷹、勇士、領航猿。

PLG今天一併公佈2024選秀大會的視覺理念，以「突破」和「希望」為主題，運用聯盟的 P LOGO作為主軸不斷向外放大、擴張形成通道、跳板的樣態，象徵過去經歷的種種磨練與時光，而在這努力過後將要迎來那嶄新的光芒。