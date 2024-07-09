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籃球／國內籃壇分或合 12日是關鍵

聯合報／ 記者王樹衡／台北報導
新北國王董事長王文祥（左）上月底代表兩聯盟九支球團宣布共組新職籃計畫。 圖/新北國王提供
新北國王董事長王文祥（左）上月底代表兩聯盟九支球團宣布共組新職籃計畫。 圖/新北國王提供

國內職籃有望走向合併新局面之際，卻在昨出現變局，富邦勇士、璞園領航猿兩支老牌球隊不滿合併後Ｐ聯盟失去自主性，聯手高雄鋼鐵人宣布退出新聯盟籌備，回歸Ｐ聯盟比賽；Ｐ聯盟取回發球權後，馬上宣布十二日進行選秀會，無疑打臉新聯盟十五日要進行的聯合選秀會，因此十二日將成為決定性關鍵之日，國內職籃聯盟球隊是重新洗牌繼續分裂，還是仍有機會合併？就看這一天。

當初外傳原本就不肯交出合併意向書的勇士及領航猿，最終迫於各界壓力，無奈同意加入新聯盟籌備工作，經過三次會議協商，新聯盟反對外籍生參加選秀議題，引爆鋼鐵人的不滿，有了這支球隊的力挺，三隊於是決定昨天發出聲明退出新聯盟，未來只再找齊一隊，仍可維持Ｐ聯盟運作，進行第五季比賽。

勇士及領航猿都是早於國內兩職業籃球聯盟成立前就已成軍的隊伍，後來成為共同創建Ｐ聯盟球隊，因此兩隊都堅持Ｐ聯盟做主導，擁有自主權利，成為這次退出新聯盟等備主因；領航猿還於昨天特別提出希望的合併方式，是採兩聯盟仍是各自進行比賽，至季後賽再進行交叉對決方式，等制度規章都能走向一致，再走向單一聯盟方式。

富邦勇士 新聯盟 籃球 領航猿 高雄鋼鐵人

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