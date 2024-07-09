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籃球／職籃新聯盟 勇士、領航猿、鋼鐵人3隊不玩了

聯合報／ 記者曾思儒／綜合報導
富邦勇士退出新聯盟籌備工作。圖／台北富邦勇士提供
富邦勇士退出新聯盟籌備工作。圖／台北富邦勇士提供

台灣職籃新聯盟籌備委員會昨天召開會議，會中決議由民進黨立法委員莊瑞雄接任聯盟會長，新聯盟看似步上軌道，不料原屬ＰＬＧ的台北富邦勇士、桃園璞園領航猿和高雄鋼鐵人會後卻發出聯合聲明，退出職籃新聯盟後續籌備工作。ＰＬＧ馬上宣布積極籌備第五個賽季，七月十二日就要舉辦今年ＰＬＧ的選秀大會。

國內原本有ＰＬＧ和Ｔ１聯盟兩個職籃，新北國王奪下ＰＬＧ第四季總冠軍後，國王老闆王文祥隔天就拋出籌組新聯盟的議題。匯集兩聯盟、十一支隊伍的新聯盟宣告十一月開打，除先舉辦新秀聯合體測，再宣布史無前例的聯合選秀十五日登場，但臨時公告選秀排除外籍生，引發外界正反評論。

昨天新聯盟再進行第三次工作會議，確定由莊瑞雄擔任新聯盟會長，莊瑞雄也發表聲明感謝新聯盟和球團肯定，自己必然全力以赴，希望為台灣籃壇開創新局。

新聯盟雖確認新會長，ＰＬＧ第一季到第三季締造三連霸的台北富邦勇士、第四季剛打進總冠軍賽的桃園璞園領航猿和高雄鋼鐵人卻發出共同聲明，即日起退出職籃新聯盟後續籌備工作，為新聯盟投入一枚震撼彈。

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