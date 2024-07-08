籃球／錢薇娟看新聯盟分裂：本位主義太重
職籃新聯盟今天進行第3次工作會議，會後PLG所屬的台北富邦勇士、桃園璞園領航猿和高雄17直播鋼鐵人卻發出共同聲明，即日起退出新聯盟籌備。T1會長錢薇娟表示，大家都希望台灣籃球有更好發展，合併方向完全正確，但溝通時間不夠，且有些球隊「本位主義太重」，才會造成現在結果。
錢薇娟之前就曾形容，T1聯盟和PLG合併就像「老屋拆遷」，各自都會想爭取更多條件，當有爭論時只能靠溝通解決，「只有時間可以面對這件事，實際上有點緊迫，導致溝通不足，這是最可惜的。」
身為T1聯盟會長，錢薇娟表示聯盟仍按照原本節奏進行，「我們是執行單位，新的組織現在只是籌備，討論到一個結果會交辦執行，我們就是等。」
本身還是北市大教練的錢薇娟，瓊斯盃女籃出任中華白總教練，今天籃協副秘書長張承中宣布女籃每場出賽費3000元，雖和男籃的5000元有差距，錢薇娟認為不是大問題，「可以慢慢做，先有，再修正，變好。」
球員時期是台灣指標「一姊」的錢薇娟提到，自己過去從沒有過出賽費，現在時代不同，又有職籃工會，上周職籃工會理事長曾文鼎也有來看中華白訓練，讓她感受到被重視，現在有出賽費是代表國家隊榮譽外的實質鼓勵，為球員感到高興。
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