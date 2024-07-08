瓊斯盃女籃／瘦身20公斤、膝蓋動過2次刀 楊家佳打出代表作

中華白今天瓊斯盃面對泰國隊，克服最多15分落後，最後3.5秒靠楊家佳中距離破網取得1分超前，但卻被泰國昆川（Supavadee Kunchuan）切入上籃「絕殺」，以76：77錯過勝利，讓教頭錢薇娟形容「3秒鐘改變人生」。

「有點小遺憾，最後3秒沒有守下來，滿糟糕的。」錢薇娟認為球隊進攻沒太大問題，但防守不夠到位，尤其最後一擊被直接突破到心臟地帶，讓有機會的勝場溜走，也讓楊家佳錯過當奪勝英雄的機會。

楊家佳今天攻下全場最高22分，除有幾次精彩單打畫面，最後更投進超前中距離。錢薇娟提到，身高180公分的楊家佳一直是台元栽培的好手，大學一年級從世新大學轉學到北市大，膝蓋雖經過兩次動刀，大三賽季幾乎停滯，但仍認真努力，希望UBA的訓練能讓她順利銜接到WSBL。

2022年WSBL選秀會被台元「探花」籤選中的楊家佳，大一和大三都曾動過膝蓋手術，大三動刀清骨刺後休養半年，回歸球場後持續進步；113學年確定以北市大研究生身份再戰UBA的她對未來很有想法，大四課較少後就開始就到早餐店打工，她笑說：「我夢想是退役後開早餐店，現在先去看人家怎麼做的。」

楊家佳還有個勵志故事，她大一時體重最高曾飆到89公斤，為提升表現加上「愛漂亮」努力減重，甩肉20公斤回到靈活身材，在教練錢薇娟要求下才再增重加強對抗性，今天和泰國對抗的過程自評「防守OK」，但進攻仍有加強空間。