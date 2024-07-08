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瓊斯盃女籃／男女出賽費差2000引爭議 籃協回應再商量

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
中華藍隊出戰馬來西亞隊。記者陳正興／攝影
中華藍隊出戰馬來西亞隊。記者陳正興／攝影

中華籃球協會和台北市職業籃球員職業工會經過多次會議，上月底確定瓊斯盃國手每場出賽可收取5000元出賽費，中華籃協副秘書長張承中今天宣布女籃出賽費3000元，男、女籃的差異引發外界討論，不但女籃選手、教練喊不公平，體育署也呼籲籃協重視男女平權，中華籃協晚間也發佈聲明稿回應。

籃協聲明稿如下：

在國家隊「徵召」男女籃球員為國家出賽的思維下，雖然有國家榮譽的因素，但仍有上對下的色彩，國家隊組訓單位針對每個球員之間、男女球員之間的「徵召條件」，不宜有不平等的對待。

在國家隊與男女籃球員「合作」組訓出賽的思維下，尤其在商業性質濃厚的賽事，組訓單位與選手之間，是尋求合作雙贏的思考，男女籃球員的「合作權利義務」會有不同，譬如身價不同會牽涉到保險，出賽費會牽涉到比賽票房與成本，這不單單僅是男女平等的問題。實質平等，是容許事物本質不同的差別待遇。

針對國家隊的後勤人力、設備、器材、食宿與交通，不論是榮譽性質的競技賽事，或者是商業性質的邀請賽事，在資源永遠不會是無限的情況下，不論男籃女籃，籃協及體育署都會盡力提供最高規格的支持。

目前制度下，出賽費由籃協自行負擔，本屆瓊斯盃，是台灣籃球環境第一次的突破，國家隊突破了徵召的思維，改採與選手合作的開放態度。本次出賽費金額並無前例可循，是參酌各界意見而定，籃協願意聆聽體育署及各界的聲音調整作法，不論外界有沒有批評，將來籃協都願意視情況，與選手商量調整出賽費。

籃球

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