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瓊斯盃女籃／中華隊「老菜鳥」林文佑、歐婕證明身手

聯合報／ 記者曾思儒／新北即時報導
29歲的歐婕是瓊斯盃「菜鳥」。記者陳正興／攝影
29歲的歐婕是瓊斯盃「菜鳥」。記者陳正興／攝影

中華藍今天以76：45擊敗馬來西亞，瓊斯盃開幕戰慘敗給日本隊後連拿2勝，中華藍「老菜鳥」林文佑和歐婕也在大舞台證明身手，林文佑貢獻13分，歐婕也有10分、5籃板演出，讓總教練邱啟益給滿滿肯定。

邱啟益給兩人「很好」、「很棒」的評價，還提到兩人不該是第一次進入中華隊，「這麼短的時間內，她們兩個在球隊都扮演重要角色，是重要的四號位，轉換和接應都很重要，這幾場打下來真的愈來愈好，大家多給她們點時間，未來中華隊會有她們位置。」

兩位女將都是1995年出生，金牛座的歐婕剛過29歲生日不久，林文佑8月1日要過29歲生日，兩人都笑說「慢來總比沒到好」，至少在30歲前穿上中華隊戰袍。

「我的籃球路比較特別一點，打得好時遇到疫情，選上中華隊隔天腳就斷了。」入選過U18亞青國手的林文佑曾是「籃球逃兵」，大學進入WSBL衛冕軍國泰的幼隊文化大學，和黃鈴娟是同梯隊友，但她和國泰理念不同，UBA打了3年就淡出賽場。不打球後她當過小學體育老師，但仍無法忘情球場，2019年加入台元隊重新出發，2021年的第16季WSBL包辦得分后和年度MVP，但隔年遭遇嚴重膝傷，因此錯過杭州亞運機會。

去年傷癒回歸，今年終於踏上瓊斯盃舞台的林文佑笑說，28歲才打到瓊斯盃是有一點晚，「每個人走得路不太依樣，至少在30歲以前打到了。」

歐婕透露，過往每年都會看瓊斯盃，今年成為場上一員，非常興奮也期待，「也是種學習，今年真的有機會參加，非常開心，自信也有提升。」

28歲的林文佑首度入選瓊斯盃國手。記者陳正興／攝影
28歲的林文佑首度入選瓊斯盃國手。記者陳正興／攝影

籃球

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