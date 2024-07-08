籃球／能否開打未知？台灣職籃新聯盟決議莊瑞雄接任會長

台灣職籃新聯盟籌備委員會今天召開會議，決議由民進黨立法委員莊瑞雄接任聯盟會長，他表示很榮幸率領新聯盟邁向新的階段，自己必定全力以赴。不過，就在會長確認後，原P聯盟富邦勇士、桃園璞園及高雄鋼鐵人宣布退出，使得新聯盟是否能開打成了未知數。

台灣兩大職籃P.LEAGUE+、T1聯盟先前宣布，將以今年底開打為目標進行合併，雙方上週舉辦選秀聯合體測會。今天新聯盟籌備委員會再度召開會議，暫代聯盟發言人的張樹人接受媒體聯訪時透露，確定由莊瑞雄擔任新聯盟會長。

莊瑞雄聲明指出，感謝新聯盟各球團肯定，共同推舉他為首任會長，在球場上沒有藍綠，只有贏得勝利，過去兩聯盟並立，為台灣籃壇帶來了開創性的變化，現在位處新的十字路口，因此他很榮幸率領新聯盟邁向新的階段，「這是一個很重大的任務，我必定全力以赴。」

莊瑞雄說，未來在會長的任期內，除了推進聯盟事務外，還將改善球迷所詬病的問題，待聯盟發展趨於穩定後，也將積極與工會溝通，加速簽署團體協約，同時強化聯盟與籃協的合作，包含國家隊組訓與分級、球員權利義務保障、歸化球員與聯盟規章之競合、與各國籃球外交等內容。

職籃新聯盟破局？勇士、領航猿等3隊退出運作續留PLG

關於PLG和T1合組職籃新聯盟進度，今天第3度召開籌備會議，但會後包括勇士、領航猿、鋼鐵人發出共同聲明，即日起退出新聯盟運作，積極準備PLG新賽季到來，看似新聯盟已破局。

台灣職籃P.LEAGUE+聯盟隨即發出聲明，「聯盟也將以PLG核心價值：P代表People（台灣籃球的球迷）、Player（努力不懈的球員）、Passion（對籃球的熱情）、Professional（追求20年的職業籃球）以及Plus（球迷的熱情加上球員的專業），為球迷、球員、球隊打造更優質的職籃環境，持續為台灣籃球盡心盡力。」

原本在PLG和T1職籃聯盟談合併之時，雙方已約定好7月15日舉行新聯盟的共同選秀會，但在今天台北富邦勇士、高雄17直播鋼鐵人、桃園璞園領航猿確定退出新聯盟籌備工作後，PLG聯盟也隨即宣布，將另行在7月12日單獨舉行選秀會。

勇士、領航猿和鋼鐵人今天的共同聲明提到，「今天的第3次新聯盟工作會議，提出仿效類似美國職棒大聯盟『國家聯盟』與『美國聯盟』概念，提議新球季仍維持現有PLG與T1兩職籃聯盟主體，並在例行賽期間進行交流賽，季後賽期間再由兩職籃聯盟共同參與進行『台灣大賽』，先累積兩聯盟11支球隊共同比賽的經驗，可惜這樣的提議也未獲接受。」

3隊聯合聲明提到，「6月26日PLG會長召開6隊會議達成共識，向職籃新聯盟籌備委員會表達，願意在以PLG為主體的前提下，共同參與後續整合的籌備工作，並得到籌備委員口頭允諾。」

聲明最後強調，「退出職籃新聯盟籌備工作是個艱難，但是必須做出的決定。我們秉持善意努力溝通過以PLG為主體整合的方式，或維持雙聯盟但進行季中交流的合作方式，但都未能得到共識。」