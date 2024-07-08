瓊斯盃女籃／藍、白隊都有！球員出賽費確定3000元

中華籃球協會和台北市職業籃球員職業工會經過多次會議，上月底確定瓊斯盃國手每場出賽可收取5000元出場費，但瓊斯盃女籃開打前卻出現女籃球員無法取得出場費的說法，之後更衍伸多種版本，中華籃協副秘書長張承中今天親自說明，確定女籃球員每場可獲得3000元出場費。

籃協上月和職籃工會達成共識，籃協在財務平衡前提下，將給予瓊斯盃國家隊每場5000元的出場費，但瓊斯盃開打前卻出現女籃球員沒包括在國家隊參賽協議的傳聞，之後更出現各種版本，像是女籃有出場費，但中華藍球員有、中華白沒有。

籃協副秘書長張承中今天澄清，和職籃工會4次公開討論會議中，工會都是以男籃為主體，未討論到女籃，但不代表協會不照顧女籃，考量選手權益和協會收支平衡後，籃協會和女籃提議，球員一場出賽3000元，中華藍、中華白都有，且是所有球員都有，並非單場登錄球員才可獲得。

上周職籃工會發出中華白女籃缺少後勤支援的新聞稿，張承中略不滿說：「工會上周的發文彷彿要引導協會不照顧女籃，內容對協會和工會的互信一點幫助都沒有，甚至很扣分。這是協會和工會第一次合作，談了4次用這樣的方式，在這樣關頭，非常不好。」

張承中強調，男籃和女籃出場費是史無前例的措施，「這次價格沒有標準和對錯，瓊斯盃後會檢討，或許明年可以調整，因為沒有前例。」男籃和女籃出場費不同，張承中提到，客觀來說兩者票房的確有差距，協會需要考量收支平衡，之前也有和球員與教練溝通，只是沒有大張旗鼓討論，希望在資源有限範圍內互相合作。

籃協和職籃工會也已敲定，17日將進行第5次會議，可能會討論接續亞洲盃資格賽狀況。