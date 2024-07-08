籃球／勇士、領航猿、鋼鐵人退出新聯盟 PLG確定有第5季
台灣職籃新聯盟今天出現劇烈分歧，P. LEAGUE+所屬球團台北富邦勇士、桃園璞園領航猿與高雄17直播鋼鐵人發表共同聲明，即日起退出職籃新聯盟後續籌備工作，並將積極與聯盟共同投入PLG新賽季準備工作。PLG隨後也宣布12日進行選秀，讓原先計畫中新聯盟7月15日聯合選秀會也面臨難題。
PLG馬上發出新聞稿宣布，由於勇士、領航猿和鋼鐵人退出職籃新聯盟、續留PLG，PLG確定積極籌備第5個賽季，7月12日將進行PLG選秀大會，未來也將以PLG核心價值為球迷、球員和球隊打造更優質的職籃環境，持續為台灣籃球盡心盡力。
領航猿另外發出聲明表示，球團對PLG與T1聯盟共同舉辦賽事表達支持與認同，唯對於兩聯盟主體進行合併為單一聯盟主體，領航猿認為需要經過PLG及T1聯盟各自所屬的11支球團以及兩聯盟間進行討論並且達到共識，以利新聯盟架構及規章更為完善，依據以上論述，桃園璞園領航猿提出5點提議。
領航猿提議如下：
1. 自 2024-2025賽季開始之賽程，係由PLG聯盟及T1聯盟共同舉辦賽事，賽程安排由兩聯盟所屬共11支球隊互相對戰各四場，每隊皆會進行40場之例行賽，所有球隊主場皆不需變動，且所有比賽戰績皆計入各球團例行賽之戰績。
2. 季後賽架構可由以下幾種方式產生
甲、 PLG聯盟及T1聯盟依照各聯盟前四名球隊（PLG 四隊+T1 四隊），各自進行一輪的季後賽及冠軍賽，產生PLG聯盟及T1聯盟冠軍後，再兩聯盟冠軍隊之間的總冠軍賽。
乙、 PLG聯盟前兩名與T1聯盟前兩名共四支球隊，於季後賽第一輪交叉對戰後（PLG 1 vs T1 2 & PLG2 vs T1 1），再進行總冠軍賽。
丙、 PLG聯盟與T1聯盟共11支球隊，依照勝率排名後，前八名球隊進行兩輪季後賽及總冠軍賽。
3. 雙方聯盟對於行銷、轉播、聯盟日常運作等各自管理，惟針對競賽規則（包含但不限於球員身份認定、球隊成員組成、裁判組織等），需經由 PLG 聯盟及 T1 聯盟兩聯盟共11支球團共同討論並經過決議後，共同遵守賽事規定。
4. 上述決議方式則由11支球團共同討論後，以多數球團可以接受的方式，作為會議決議的方法。
5. 對於兩聯盟合併為單一聯盟乙事，則於2024-2025賽季持續協商，以利未來合併為單一聯盟做準備。
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