籃球／勇士、領航猿、鋼鐵人退出新聯盟 PLG確定有第5季

台灣職籃新聯盟今天出現劇烈分歧，P. LEAGUE+所屬球團台北富邦勇士、桃園璞園領航猿與高雄17直播鋼鐵人發表共同聲明，即日起退出職籃新聯盟後續籌備工作，並將積極與聯盟共同投入PLG新賽季準備工作。PLG隨後也宣布12日進行選秀，讓原先計畫中新聯盟7月15日聯合選秀會也面臨難題。

PLG馬上發出新聞稿宣布，由於勇士、領航猿和鋼鐵人退出職籃新聯盟、續留PLG，PLG確定積極籌備第5個賽季，7月12日將進行PLG選秀大會，未來也將以PLG核心價值為球迷、球員和球隊打造更優質的職籃環境，持續為台灣籃球盡心盡力。

領航猿另外發出聲明表示，球團對PLG與T1聯盟共同舉辦賽事表達支持與認同，唯對於兩聯盟主體進行合併為單一聯盟主體，領航猿認為需要經過PLG及T1聯盟各自所屬的11支球團以及兩聯盟間進行討論並且達到共識，以利新聯盟架構及規章更為完善，依據以上論述，桃園璞園領航猿提出5點提議。