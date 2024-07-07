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瓊斯盃女籃／最後補進中華藍名單 宋瑞蓁處女秀傳7助攻

聯合報／ 記者曾思儒／新北即時報導
宋瑞蓁（左）中華藍處女秀攻下7分、7助攻。記者蘇健忠／攝影
宋瑞蓁（左）中華藍處女秀攻下7分、7助攻。記者蘇健忠／攝影

今年3月幫助世新大學完成UBA公開女一級5連霸，「閃電俠」宋瑞蓁今年瓊斯盃驚喜出現在中華藍隊名單，今天對泰國隊替補上陣展現高效率，首度出賽13分鐘就有7分、7助攻表現，助隊以92：60迎接今年瓊斯盃首勝。

身為中華藍最年輕成員，20歲的宋瑞蓁透露，今天是首度上場，可以和有經驗的學姊同場，是很好的學習，「上場告訴自己要穩定，控球沒有（徐）詩涵姊和（彭）曉彤姊的穩定和聰明，可以和學姊學習。」學生時期喜歡突破禁區的她被提醒，「不要一直往裡面衝」，也是這次瓊斯盃要學習的部分。

中華藍教頭邱啟益透露，最初設定24人大名單，裡面並沒宋瑞蓁，但得知她沒入選中華白名單，剛好羅培甄因傷退訓，他認為宋瑞蓁落選瓊斯盃十分可惜，才促成這次合作緣分。

中華藍今年還有旅外10年的彭詩晴回歸，身為宋瑞蓁北一女大學姊，兩人也有特別緣分，彭詩晴是95學年HBL新人后，締造「小綠綠」紀錄，宋瑞蓁108學年也獲得同獎項肯定，相隔13年的學姊妹今年瓊斯盃成隊友，彭詩晴也不吝嗇給小學妹建議。

彭詩晴透露，宋瑞蓁早在民族實中時期就知道這位球員，小學妹有自己的快速球風，且一直進步，「她場上節奏、視野可以做得更好，可以一步一步來，她還年輕。」

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