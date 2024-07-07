快訊

陷入涉貪案 鄭文燦請辭海基會董事長

選罷法修法採「靈活」戰略 民眾黨預告要走自己的路？

低分高就問題浮現大學生程度落差大該重新規畫課程？

奧運籃球／43歲澳洲女籃傳奇傑克森 第5度出征奧運

中央社／ 綜合外電報導
43歲的澳洲女籃傳奇傑克森(左)第5度獲選進入代表隊征戰奧運。 法新社
43歲的澳洲女籃傳奇傑克森(左)第5度獲選進入代表隊征戰奧運。 法新社

上一次參加奧運，是在12年前的倫敦奧運；如今，43歲的澳洲女籃傳奇傑克森（Lauren Jackson）第5度獲選進入代表隊征戰奧運。

法新社報導，主打大前鋒的傑克森已是兩個孩子的母親，27年前在澳洲聯賽展開職業生涯。

2000年到2012年之間的4次奧運，傑克森都是澳洲女籃奪牌的成員之一。

傑克森曾在WNBA拿過4次年度MVP，2016年因膝傷始終未能痊癒而退休，兩年前在澳洲聯賽復出試水溫，爭取最後一次參加奧運的機會。

這次和傑克森並肩作戰的，還有第3度前進奧運的喬治（Cayla George）和托洛（Marianna Tolo），以及兩度爭奧的麥根（Tess Madgen）、艾倫（RebeccaAllen）、馬格貝戈（Ezi Magbegor）、史密斯（Alanna Smith）和達波特（Steph Talbot）。

澳洲女籃隊長麥根說：「我們絕對是最好的運動團隊，不僅是隊友，還是好姊妹。我們帶著所有澳洲女籃前輩的榮耀前進，靠她們給予的力量往前邁進。」

澳洲女籃在2000年雪梨奧運、2004年雅典奧運、2008年北京奧運都摘下銀牌，2012年的倫敦奧運則是獲得銅牌，但從未擊敗最具宰制力的美國女籃，成功搶下金牌。

澳洲女籃目前世界排名第3，她們這週在墨爾本（Melbourne）進行的兩場友誼賽中擊敗世界排名第2的中國，接下來將前往法國巴黎備戰奧運。

籃球

延伸閱讀

拜登費城電台訪問又說錯話 搞混賀錦麗和歐巴馬

巴黎奧運／塞納河水質若難達標 馬拉松游泳將移到郊區運動中心

NBA／重回恩師波波維奇麾下？傳馬刺等3隊爭取德羅展

NBA／大鎖凱威爾波普跳出合約 金塊交易傑克森清空間

相關新聞

瓊斯盃／中華藍輸日本51分 邱啟益執教首秀稱震撼教育

瓊斯盃女籃中華藍隊昨天在首場比賽就遭到日本大學明星隊震撼教育，在三分球手感盡失的情況下，上半場三分球7投0中，全場也僅有...

奧運籃球／43歲澳洲女籃傳奇傑克森 第5度出征奧運

上一次參加奧運，是在12年前的倫敦奧運；如今，43歲的澳洲女籃傳奇傑克森（Lauren Jackson）第5度獲選進入代...

瓊斯盃／剛助U18隊重返一級 菲律賓娜歐米打出接班氣勢

6月底才剛幫助菲律賓女籃在U18亞洲盃二級賽事奪冠，隨即加入瓊斯盃代表隊來台出賽，年僅18歲的菲律賓後衛娜歐米（Naom...

瓊斯盃／陳昱潔首秀13分 中華白下三分雨退菲律賓

瓊斯盃女籃中華白隊今天在首戰遭遇年輕的菲律賓，在團隊投進13顆三分球外線火力全開下，中華白也一路領先菲律賓，其中首度披上...

瓊斯盃／布依德打中華白機率剩不到一半 莫巴耶當備案

第43屆瓊斯盃國際籃球邀請賽今天在新莊體育館由女子組賽事點燃戰火，其中將在下周登場的男子組賽事，原訂將代表中華白出賽的歸...

瓊斯盃／缺4主力仍退馬來西亞 泰國送再見火鍋奪首勝

第43屆威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽今天在新莊體育館點燃戰火，率先登場的女子組賽事，首場比賽就由泰國隊出戰馬來西亞隊，其中泰...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。