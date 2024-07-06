PLG／下季動向受關注 林書豪：若膝蓋要動刀就不打了

今年8月滿36歲的林書豪，上季在新北國王攜手弟弟林書緯奪冠，但季後賽期間林書豪飽受傷勢困擾，下季的動向受到球迷關注。日前林書豪在前勇士隊球員張宗憲的Podcast節目《未過濾的》中透露，評估傷勢後若需動刀治療半月板，可能將高掛球鞋。

去年林書豪重磅加盟高雄鋼鐵人，為台籃掀起一陣熱潮，本季與新北國王簽下1+1合約，第二年為球員選擇權。雖然今年順利率新北國王奪下冠軍，但自己卻深受足底筋膜炎以及其他大小傷勢困擾，甚至在季中因誤用「靜脈雷射」違反聯盟規定受罰。林書豪坦言，這是職業生涯中最艱難的一年。

本季林書豪與弟弟林書緯一同助新北國王隊奪冠，上演「兄弟籃球」。 記者季相儒／攝影

國王隊總經理毛加恩日前於新聯盟聯合體測會受訪時表示，林書豪是否會動用球員選擇權，需要視他的身體狀況再決定，若不需動刀，林書豪回歸意願頗高。而在張宗憲的節目中，林書豪則證實此說法：「我能說，如果半月板要做手術，我就不打了，如果不用做手術，能治療回到球場，我就比較願意繼續打，這是我現在的情況」