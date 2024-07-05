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籃球／痛批新聯盟制度沒考慮整體環境 前PLG執行長：別假裝扛大旗

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籃球／痛批新聯盟制度沒考慮整體環境 前PLG執行長：別假裝扛大旗

聯合新聞網／ 綜合報導
前PLG執行長周崇偉。 圖／PLG提供（資料照）
前PLG執行長周崇偉。 圖／PLG提供（資料照）

台灣籃壇日前確定將成立新聯盟，但隨後許多操作引發球迷熱議，對此，前PLG執行長周崇偉也在社群發表看法。

新聯盟正在討論許多新制度，包含廢除外籍生和洋將薪資都引發許多球迷討論，周崇偉在Threads發文寫道，「其實最奇怪的地方大概是要賺錢盈利，明明就已經找到一條路，要青史留名，現在應該都已經被記載下來了，那你們到底要什麼？」

他接著疑似開酸新聯盟主事者，「還是你們就大方承認只是想照自己的遊戲規則，根本沒在考慮整個環境，那大家就不要這麼辛苦了，別假裝扛大旗卻扛不起來。」

周崇偉曾擔任PLG行銷策略總監，陳建州性騷醜聞爆發後，他接下聯盟執行長職務，沒想到只上任2天，也被爆出性騷女啦啦隊醜聞，隨後就卸任離開PLG。

由 @isabellathatgirll 發佈
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