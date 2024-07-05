快訊

英國準首相施凱爾何許人也？核心價值觀和魅力都被嫌 但扳倒了保守黨

最新！基隆漁船遭扣留 日同意匯6百萬日圓放人

影／中壢客運追撞前方水罐車！6乘客濺血送醫

T1聯盟／超跑坦克陳冠全加盟戰神 教頭讚最佳五號位 

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
「超跑坦克」陳冠全加盟台北台新戰神隊。圖／台北台新戰神隊提供
「超跑坦克」陳冠全加盟台北台新戰神隊。圖／台北台新戰神隊提供

T1聯盟台北台新戰神今宣布中鋒陳冠全正式加盟，現年30歲的「澎澎」陳冠全自2014年SBL金酒隊開啟職業生涯，先後征戰SBL璞園、PLG桃園領航猿、高雄鋼鐵人，他的加盟也讓昔日金酒隊友、現任戰神代理總教練許皓程大讚「本土最佳五號位」。

有「超跑坦克」之稱的陳冠全，厚實的身材搭配靈活的腳步，於防守端上以扎實苦工帶來貢獻，力扛洋將無所畏懼，其外圍投射能力及籃下勾射的招牌武器，也能在進攻端適時為球隊挺身而出。

台北戰神代理總教練許皓程期許他能繼續發揮好身手，於攻守兩端都有所發揮，他更進一步提到，「很多球迷認為澎澎打球很猶豫，但我對他的了解，他是一名具備團隊意識的球員，為了幫助團隊有更好的表現，能配合調整自身角色，為團隊製造更多進攻機會。」

面對如此高的評價，陳冠全謙虛回應：「過去同隊的時候，有呆哥在後衛角色上的優秀領導，才能夠開啟我的開關。」新賽季他也期盼能幫助戰神，拿下總冠軍。

有別於過往習慣的15、30號球衣，陳冠全將披上「62」戰袍出發，是為了緬懷已逝的父親，他說：「爸爸在今年6月20日離開了我，他一直都是默默為家裡付出，默默支持我，希望穿上這件球衣，能繼續感受他的陪伴，帶著他的鼓勵前行。」

轉戰戰神後的陳冠全，因球隊中有許多過去的隊友，包含黃聰翰、陳文宏、張耕淯與孫思堯，對於新環境並不感到陌生，聊到與「小台」黃聰翰的好感情，他笑稱，「以前南山的時候我們都住在一起，他把我全身上下都看過了。」

而前幾天黃聰翰也有傳達關心，陳冠全說：「那時候還沒定案，沒有辦法跟他分享好消息。」甫簽完合約的他甜蜜的說：「小台我來了！」近期陳冠全於中華藍隊集訓中，即將征戰瓊斯盃，球團祝福他能有好表現，幫助國家隊拿下每場勝利，也號召戰友們一起來為澎澎加油。

籃球

延伸閱讀

台灣人好有錢…阿里山遊樂區車聚 近60輛總價10億法拉利超跑

T1聯盟／選秀順位出爐 戰神首輪握二選秀權可望大進補

T1聯盟／成軍首年闖冠軍戰 戰神獲台新董事長400萬獎金

T1聯盟／稱執教戰神是救贖 許皓程淚崩盼本土教練有更多舞台

相關新聞

T1聯盟／超跑坦克陳冠全加盟戰神 教頭讚最佳五號位 

T1聯盟台北台新戰神今宣布中鋒陳冠全正式加盟，現年30歲的「澎澎」陳冠全自2014年SBL金酒隊開啟職業生涯，先後征戰S...

T1聯盟／雲豹季後首筆補強 簽後衛呂濟而放眼連霸 

T1聯盟台啤永豐雲豹隊今天宣布與前台南台鋼獵鷹隊後衛呂濟而達成協議，新賽季他將繼續披上72號戰袍為雲豹效力，雲豹營運長顏...

籃球／遭職籃排除選秀 政大領隊姜豐年聲明挺外籍生

職籃新聯盟籌備委員會日前突然公告聯合選秀將排除外籍生參與，政大雄鷹籃球領隊姜豐年今晚透過球隊發表聲明力挺外籍生，並期待明...

籃球／瓊斯盃備戰後勤不到位？職籃工會盼改進

暑假籃球盛會瓊斯盃開戰倒數，職籃工會理事長曾文鼎今天特別率辦公室團隊前往瓊斯盃女子中華白隊訓練地點，關心選手們參與集訓及...

PLG／年度MVP獲5年長約！領航猿留住盧峻翔、關達祐、陳昱瑞

桃園璞園領航猿隊今天宣布，與盧峻翔、關達祐和陳昱瑞完成續約，合約期皆是五年，璞園秉持一貫宗旨，長期孕育養成，穩固球隊核心...

PLG／不只補強蔣淯安 夢想家續留4本土拚未完成目標

繼日前重磅補強明星後衛蔣淯安後，福爾摩沙夢想家隊今天宣布與本土球員陳振傑、吳家駿、李德威、盧冠良完成續約，4位球員皆再簽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。