T1聯盟／超跑坦克陳冠全加盟戰神 教頭讚最佳五號位 

T1聯盟台北台新戰神今宣布中鋒陳冠全正式加盟，現年30歲的「澎澎」陳冠全自2014年SBL金酒隊開啟職業生涯，先後征戰SBL璞園、PLG桃園領航猿、高雄鋼鐵人，他的加盟也讓昔日金酒隊友、現任戰神代理總教練許皓程大讚「本土最佳五號位」。

有「超跑坦克」之稱的陳冠全，厚實的身材搭配靈活的腳步，於防守端上以扎實苦工帶來貢獻，力扛洋將無所畏懼，其外圍投射能力及籃下勾射的招牌武器，也能在進攻端適時為球隊挺身而出。

台北戰神代理總教練許皓程期許他能繼續發揮好身手，於攻守兩端都有所發揮，他更進一步提到，「很多球迷認為澎澎打球很猶豫，但我對他的了解，他是一名具備團隊意識的球員，為了幫助團隊有更好的表現，能配合調整自身角色，為團隊製造更多進攻機會。」

面對如此高的評價，陳冠全謙虛回應：「過去同隊的時候，有呆哥在後衛角色上的優秀領導，才能夠開啟我的開關。」新賽季他也期盼能幫助戰神，拿下總冠軍。

有別於過往習慣的15、30號球衣，陳冠全將披上「62」戰袍出發，是為了緬懷已逝的父親，他說：「爸爸在今年6月20日離開了我，他一直都是默默為家裡付出，默默支持我，希望穿上這件球衣，能繼續感受他的陪伴，帶著他的鼓勵前行。」

轉戰戰神後的陳冠全，因球隊中有許多過去的隊友，包含黃聰翰、陳文宏、張耕淯與孫思堯，對於新環境並不感到陌生，聊到與「小台」黃聰翰的好感情，他笑稱，「以前南山的時候我們都住在一起，他把我全身上下都看過了。」

而前幾天黃聰翰也有傳達關心，陳冠全說：「那時候還沒定案，沒有辦法跟他分享好消息。」甫簽完合約的他甜蜜的說：「小台我來了！」近期陳冠全於中華藍隊集訓中，即將征戰瓊斯盃，球團祝福他能有好表現，幫助國家隊拿下每場勝利，也號召戰友們一起來為澎澎加油。