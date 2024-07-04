籃球／遭職籃排除選秀 政大領隊姜豐年聲明挺外籍生

職籃新聯盟籌備委員會日前突然公告聯合選秀將排除外籍生參與，政大雄鷹籃球領隊姜豐年今晚透過球隊發表聲明力挺外籍生，並期待明天職籃籌委會會議能有好的結果。

台灣職籃P.LEAGUE+和T1聯盟將合併，新聯盟籌備委員會7月1日宣布，7月15日將展開聯合選秀，但決議自本季起停止外籍生參與選秀，讓早已報名選秀的8名外籍生相當錯愕，直批此舉粗暴。

政大男籃今年完成大專籃球聯賽（UBA）4連霸，陣中外籍生莫巴耶為重要功臣，原先更被視為選秀狀元熱門人選，而他與另名政大外籍生杜拉米也報名這次職籃選秀。

身為政大雄鷹籃球隊創辦人兼領隊姜豐年今天表示，對於本土籃球而言，外籍生的加入有3大意義，包括本土球員自大學起和外籍球員一起打，有利發展；本土教練體系可以培養混合不同球員的作戰體系，讓教練可以運用更靈活多變的戰術；外籍生可能是較年輕的歸化球員人選，可以融入體系。

姜豐年認為，政大除了在UBA締造4連霸外，還培育出不少好手，像是林彥廷去年參加中國男子籃球職業聯賽（CBA），成為選秀探花，而今年陣中主控游艾喆也將挑戰日本職籃；他強調，這套培育系統有賴與職籃系統接軌且一同努力，才能讓台灣的籃球夢想起飛。

針對排除外籍生選秀一事，新聯盟籌委會明天將邀集11隊開會討論配套措施，不排除可能有轉圜空間。

姜豐年以自身過去曾帶過新浪籃球隊為例，深知職籃經營不容易，他期盼大家能一起找出最好的方案。

姜豐年表示，除了希望明天新聯盟籌委會會議能有好的結果外，期盼職籃重視並支持外籍生的貢獻，「不然，再無優秀的外籍生願意來台灣參加大學籃球，損失的不是外籍生，而是整個台灣籃球的培訓基礎」。