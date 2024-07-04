快訊

中研院來台70年首位法律院士 王澤鑑自創「天龍八部」

籃球／遭職籃排除選秀 政大領隊姜豐年聲明挺外籍生

中央社／ 台北4日電

職籃新聯盟籌備委員會日前突然公告聯合選秀將排除外籍生參與，政大雄鷹籃球領隊姜豐年今晚透過球隊發表聲明力挺外籍生，並期待明天職籃籌委會會議能有好的結果。

台灣職籃P.LEAGUE+和T1聯盟將合併，新聯盟籌備委員會7月1日宣布，7月15日將展開聯合選秀，但決議自本季起停止外籍生參與選秀，讓早已報名選秀的8名外籍生相當錯愕，直批此舉粗暴。

政大男籃今年完成大專籃球聯賽（UBA）4連霸，陣中外籍生莫巴耶為重要功臣，原先更被視為選秀狀元熱門人選，而他與另名政大外籍生杜拉米也報名這次職籃選秀。

身為政大雄鷹籃球隊創辦人兼領隊姜豐年今天表示，對於本土籃球而言，外籍生的加入有3大意義，包括本土球員自大學起和外籍球員一起打，有利發展；本土教練體系可以培養混合不同球員的作戰體系，讓教練可以運用更靈活多變的戰術；外籍生可能是較年輕的歸化球員人選，可以融入體系。

姜豐年認為，政大除了在UBA締造4連霸外，還培育出不少好手，像是林彥廷去年參加中國男子籃球職業聯賽（CBA），成為選秀探花，而今年陣中主控游艾喆也將挑戰日本職籃；他強調，這套培育系統有賴與職籃系統接軌且一同努力，才能讓台灣的籃球夢想起飛。

針對排除外籍生選秀一事，新聯盟籌委會明天將邀集11隊開會討論配套措施，不排除可能有轉圜空間。

姜豐年以自身過去曾帶過新浪籃球隊為例，深知職籃經營不容易，他期盼大家能一起找出最好的方案。

姜豐年表示，除了希望明天新聯盟籌委會會議能有好的結果外，期盼職籃重視並支持外籍生的貢獻，「不然，再無優秀的外籍生願意來台灣參加大學籃球，損失的不是外籍生，而是整個台灣籃球的培訓基礎」。

籃球

延伸閱讀

籃球／瓊斯盃備戰後勤不到位？職籃工會盼改進

籃球／呼籲納入外籍生 許晉哲：別讓國際看笑話

籃球／外籍生選秀有轉圜機會？新聯盟周五開會再討論

籃球／兒子投入台職籃選秀 雷克斯幫推銷：他技術比我好很多

相關新聞

籃球／瓊斯盃備戰後勤不到位？職籃工會盼改進

暑假籃球盛會瓊斯盃開戰倒數，職籃工會理事長曾文鼎今天特別率辦公室團隊前往瓊斯盃女子中華白隊訓練地點，關心選手們參與集訓及...

PLG／年度MVP獲5年長約！領航猿留住盧峻翔、關達祐、陳昱瑞

桃園璞園領航猿隊今天宣布，與盧峻翔、關達祐和陳昱瑞完成續約，合約期皆是五年，璞園秉持一貫宗旨，長期孕育養成，穩固球隊核心...

PLG／不只補強蔣淯安 夢想家續留4本土拚未完成目標

繼日前重磅補強明星後衛蔣淯安後，福爾摩沙夢想家隊今天宣布與本土球員陳振傑、吳家駿、李德威、盧冠良完成續約，4位球員皆再簽...

籃球／8外籍生出席體測會爭選秀權 新聯盟鬆口待討論

國內兩大職籃聯盟ＰＬＧ、Ｔ１新秀聯合體測會昨天登場，十一支球隊幾乎都有代表出現在場邊，臨時被取消選秀資格的八名外籍生也全...

籃球／當過雷克斯教練 邱大宗期待帶雷蒙恩成長

PLG和T1兩聯盟共同辦理的2024聯合選秀會將於7月15日登場，今天舉行聯合體測會，前CBA知名洋將雷克斯的兒子雷蒙恩...

籃球／呼籲納入外籍生 許晉哲：別讓國際看笑話

台灣籌組中的職籃新聯盟確定聯合PLG和T1聯盟舉辦聯合選秀會，但本周一宣布聯合選秀的同時卻一併公告外籍生的選秀資格，引發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。