PLG／年度MVP獲5年長約！領航猿留住盧峻翔、關達祐、陳昱瑞

桃園璞園領航猿隊今天宣布，與盧峻翔、關達祐和陳昱瑞完成續約，合約期皆是五年，璞園秉持一貫宗旨，長期孕育養成，穩固球隊核心陣容，透過訓練與防護團隊，加速球員成長及累積實戰經驗，建立全新橘色勢力，全猿秉持永不放棄的精神，打開領航新篇章，繼續用努力感動每一位橙客。

盧峻翔畢業於輔仁大學，2020第18季超級籃球聯賽（SBL）新人選秀會第一輪第4順位被璞園建築籃球隊選中，獲得SBL當季年度新人王，接續在P. League+第二季加入領航猿，當年度賽事獲選年度第六人及年度第二隊，上季獲選年度第一隊及年度防守第一隊，剛結束的第四季除了獲選年度第一隊及年度防守第一隊，更得到年度MVP的榮耀，成「69大魔王」。

關達祐畢業於國立體育大學，PLG元年加入領航猿就在第9周與第10周當選最佳球員；同樣來自國體大的陳昱瑞，是2018年第16季SBL選秀會「狀元」，PLG第二季加盟領航猿，雖在季末一戰造成右手骨折，歷經將近半年的復健回到場上，第三季和第四季PLG在防守與進攻兩端皆給予球隊平穩的供輸，是球隊打下例行賽龍頭的重要戰力。

領航猿表示，球團本季季末展現十足誠意，與3位球員洽談續約事宜，感謝球員們對球團的信任，在很短的時間內便達成共識，3位球員皆與球團訂定5年期合約，這也代表著球團致力發展籃球事業及永續經營的決心，領航猿所有機組人員都已準備就緒，期待在未來賽季，繼續帶領所有橙客一起衝上雲霄。