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籃球／「爭選秀權」 8外籍生出席新聯盟體測
國內兩大職籃聯盟ＰＬＧ、Ｔ１新秀聯合體測會昨天登場，十一支球隊幾乎都有代表出現在場邊，臨時被取消選秀資格的八名外籍生也全部亮相，高喊需要被公平對待，新聯盟發言人張樹人鬆口表示，明天所有球團將進行工作會議，外籍生選秀將是討論重要議題。
ＰＬＧ和Ｔ１合併喊了兩年，今年ＰＬＧ冠軍新北國王隊老闆王文祥突然拋出新聯盟議題，籌備委員接續宣布十一月賽事開打，並邀請ＰＬＧ和Ｔ１舉辦聯合體測會和聯合選秀會，但三天前宣布取消外籍生選秀資格，引發軒然大波。
今年報名ＰＬＧ選秀會的八名外籍生除了發表聯合聲明，痛斥新聯盟作法粗暴，昨也如期出席體測會。三月率領政治大學完成ＵＢＡ（大專籃球聯賽）四連霸的「最強外籍生」莫巴耶強調，新聯盟突然公布的做法讓人震驚，外籍生只想爭取公平參加選秀的權利，結果如何該由球團決定。
新聯盟十一隊中，ＰＬＧ台北富邦勇士、高雄鋼鐵人隊都公開表示，沒贊成取消外籍生制度，會議中也沒投票表決；張樹人回應，明天工作會議將討論決議機制，「如果是投票表決，多數決或是絕對多數決，會在本周定義清楚。」
兩聯盟聯合選秀會將在十五日登場，外籍生是否有替代方案或配套措施，明天的工作會議也將進行討論，出現轉圜空間。
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