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籃球／吉爾貝克歸化 瓊斯盃上陣
暑假籃球盛事瓊斯盃今年邁入第四十三屆，先登場的女籃賽事本周六在新莊體育館點燃戰火，男籃十三日接棒，昨天下午賽事記者會前還傳出好消息，中華籃協和職籃ＰＬＧ福爾摩沙夢想家洋將「大Ｂ」吉爾貝克正式簽約，瓊斯盃時吉爾貝克就會以歸化球員身分披上中華藍隊戰袍，也為中華隊之後亞洲盃資格賽增添內線戰力。
廿七歲的吉爾貝克三年前來台，效力夢想家三個賽季兩度獲年度防守球員、年度防守第一年，並蟬聯阻攻王，本季也入選ＰＬＧ年度第二隊，瓊斯盃記者會前和籃協簽下「一＋一」合約，他表示成為中華隊一員深感榮幸，且已選定一個三個字的中文名字，「這名字很有意義，之後會再公告」。
籃協副秘書長張承中表示，籃協同步進行歸化程序的另名洋將布依德，有機會在瓊斯盃男子組開打前敲定，若順利有兩位歸化球員，對中華隊教練團的調度和配置也有更多彈性和空間。
今年瓊斯盃女籃共六隊與會，地主中華白、中華藍將和日本、菲律賓、馬來西亞和泰國進行循環賽；瓊斯盃男籃九隊參加，中華藍、中華白將和日本、菲律賓、馬來西亞、阿聯、澳洲、烏克蘭及美國交手，同樣採取循環賽賽程。
去年效力中華白的華裔混血兄弟賀丹、賀博今年成為中華藍一員，加上中華隊當家後衛陳盈駿回歸和吉爾貝克加入，成為瓊斯盃亮點；陳盈駿也期待新血注入為地主增添活力。
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