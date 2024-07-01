瓊斯盃／3旅外女將回歸 黃柔甄喊興奮

成都世大運表現被看見，讓前國泰女籃隊後衛黃柔甄有「西進」機會，去年赴WCBA成為遼寧隊一員，結束第一個旅外賽季回台加入瓊斯盃中華白隊，和有旅外經驗的黃品蓁、現任WCBA武漢隊助理教練魏于淳，以及到WCBA「第一人」錢薇娟合體，頗有傳承味道。

上季WCBA賽場共有彭詩晴、陳晏宇、「不點」黃郁婷、「小丁」林育庭和黃柔甄5名台將，彭詩晴、林育庭和黃柔甄瓊斯盃都將亮相。唯一在白隊的黃柔甄透露，瓊斯盃女籃賽6日進行到10日，預計瓊斯盃後就會有下一步合約消息，是和遼寧隊續約或是加入新東家還未定，但旅外仍是第一選擇。

第一個旅外賽季，黃柔甄笑開懷說：「很開心，我已經2、3年沒有完整走完一個賽季，這次過去一切都很新奇，主客場可以去不同城市，光食物差別就很大。」WCBA有許多擁有WNBA資歷的洋將，對黃柔甄也是全新體驗。

中華白隊教練錢薇娟是旅外先驅，她笑說今年瓊斯盃中華白隊的組隊就是旅外的傳承，包括從球員到教練的魏于淳、曾經旅外的黃品蓁到現任旅外的黃柔甄，還有瓊斯盃後將到中國大陸試訓的侯子映。

164公分的侯子映，高中來自HBL女乙級的能仁家商，大學進入北市大成錢薇娟子弟兵，已規劃好瓊斯盃後赴陸，「有聯繫到球隊，先去訓練看看。」侯子映提到，台灣女籃市場飽和，中國市場大，透過牽線想去測試自己能耐，希望之後能傳回好消息。

中華藍隊由台元女籃隊教練邱啟益擔任總教練，助理教練蔡佩真和張歆可，球員有效力WCBA廣東隊的林育庭、新疆女籃隊的彭詩晴，以及韓雅恩、劉昕妤、歐婕、陳孟欣、徐詩涵、王維琳、戴宜庭、廖瑋晴、林文佑、卓敬、彭曉彤、林蝶、蘇嘉嫻和宋瑞蓁。

中華白隊由錢薇娟領軍，助理教練許澤鑫、魏于淳，球員包括效力WCBA遼寧隊的黃柔甄、黃凡珊、黃品蓁、黃沁瑜、劉希曄、林玉書、劉惠茹、陳怡萱、王竫婷、侯子映、楊家佳、陳昱潔、林妘樺、游沁樺、張家瑄和尹湘雲。

本周六登場的瓊斯盃女子組賽程共6隊與會，地主兩隊將和來訪的日本、菲律賓、馬來西亞和泰國隊進行循環賽。